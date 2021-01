La serie TV Justice League Dark di J.J. Abrams su HBO Max è ancora in lavorazione.

Il nuovo report sulla serie TV di Justice League Dark

Mentre rispondeva alle domande per TVLine, Matt Webb Mitovich ha confermato che HBO Max sta ancora sviluppando una serie di Justice League Dark. Lo scorso aprile, è stato rivelato che Abrams e la moglie Katie McGrath avrebbero creato tre serie per il servizio di streaming come parte di un nuovo accordo. Una era una serie televisiva basata su Justice League Dark. Dalla notizia, sono state rilasciate poche informazioni aggiuntive sul progetto.

La domanda stessa è arrivata in risposta a una domanda su Swamp Thing. La serie si è conclusa dopo una stagione, ma il capo di The CW ha anticipato che Swamp Thing potrebbe apparire in altre serie dell’Arrowverse come Legends of Tomorrow.

Nella serie è presente come personaggio in primo piano Constantine, un membro chiave del team di Justice League Dark. Inoltre, l’accordo con HBO Max di J.J. Abrams prevede l realizzazione di serie televisive autonome per Constantine e Zatanna come personaggi principali, quindi i personaggi possono esistere sia nell’Arrowverse che nella prossima serie di serie DC su HBO Max. In effetti, Crisi sulle Terre Infinite ha confermato che molti dei film e delle serie TV della DC esistono effettivamente insieme nel multiverso.

Introdotto nel 2011 come parte del rilancio della DC New 52, Justice League Dark segue un gruppo di eroi con poteri soprannaturali che combattono minacce magiche e demoniache al di fuori della tradizionale Justice League. Il team comprendeva John Constantine, Madame Xanadu, Swamp Thing, Deadman, Zatanna e molti altri. I dettagli sul roster della squadra dello show sono sconosciuti al momento, ma Constantine e Zatanna sembrano essere coinvolti.

