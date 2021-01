Agents of SHIELD della Marvel è una serie che si è già canclusa, ma potrebbe continuare a vivere grazie al suo omonimo nel mondo reale, e più di preciso nelle forze di difesa di Stati Uniti e Canada.

Lo SHIELD nel mondo reale

Lo SHIELD (Strategic Homeland Integrated Ecosystem for Layered Defense, ovvero Ecosistema Strategico Integrato per la Difesa su più livelli del Territorio Nazionale) è un potenziale componente del NORAD, l’agenzia aerospaziale che fornisce sicurezza per le due nazioni, riferisce CBC. Questo sistema è utile per il monitoraggio delle potenziali minacce aeree, terrestri o spaziali per i due paesi attraverso l’analisi dei dati in tempo reale.

La versione Marvel di SHIELD apparve per la prima volta in Strange Tales # 135, copertina datata agosto 1965.

SHIELD non è però la sola agenzia clandestina immaginaria il cui nome è sia una parola di per sé che un acronimo: alcuni di questi sono seri, come gli Agenti T.H.U.N.D.E.R. (The Higher United Nations Defense Enforcement Reserves, Le Riserve Superiori di Rinforzo delle Nazioni Unite), e alcuni decisamente meno seri, come quelli presente in The Inferior 5, ovvero H.U.R.R.I.C.A.N.E. (Ratti e Ladri Efferati e Senza Scrupoli che Danno Inizio all’Anarchia Criminale e al Male Nefasto) e C.O.U.S.I.N. F.R.E.D. (Competent Organization Utilizing Scientific Investigation for National Fiend, Ruffian and Evildoer Defense, Organizzazione Competente che Utilizza Indagini Scientifiche per la Difesa Nazionale da Demoni, Ruffiani e Malfattori).

SHIELD è stato integrato all’interno dell’universo Marvel come ente con una portata e un rilievo a livello internazionale, combattendo minacce straniere e interne, spesso con l’aiuto di Capitan America e di altri eroi. È stata ribattezzata Strategic Hazard Intervention Spionage Logistics Directorate (Direzione della Logistica per Interventi Strategici di Spionaggio ad Alto Rischio) nel 1991. Nel il Marvel Cinematic Universe (MCU), l’agenzia è stata introdotta nel 2008 in Iron Man, con il nome di Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division (Divisione per l’Intervento Strategico, il Rinforzo e la Logistica Nazionali).

