The Elder Scrolls Online sta per ricevere la sua nuova espansione I Cancelli dell’Oblivion (capitolo Blackwood). Tramite questo trailer è stata annunciata la data d’uscita, fissata per il 1° giugno su PC mentre per una settimana dopo, l’8 giugno, su PS4 e Xbox One. Già intorno allo stesso periodo, l’anno scorso, era uscito l’espansione Greymoor, parte della saga Il Cuore Oscuro di Skyrim e aveva riscosso un buon successo.

The Elder Scrolls Online si arricchisce quindi con una feroce lotta contro il dio daedra Mehrunes Dagon e di una battaglia svoltasi contro di lui otto secoli prima degli eventi di The Elder Scrolls IV: Oblivion. La storia dell’espansione dovrebbe assestarsi intorno alle 30 ore di gioco e permetterà di esplorare maggiormente Cyrodiil e una parte di Blackwood, una regione paludosa estremamente isolata.

The Elder Scrolls Online – successo per il MMORPG di Zenimax

Dopo un inizio un po’ stentato, l’esperimento targato Zenimax di portare il mondo di Tamriel con The Elder Scrolls Online sembra riuscito, anche grazie ad operazioni di nostalgia con Morrowind e Skyrim, incluse nelle prime espansioni. Il gioco possiede un sistema di classi e di abilità non dissimile da altri esponenti del genere e ci lancia in un mondo ricco di lore, fascino, missioni e personaggi.

Si può seguire la trama principale, giocando sia in compagnia che da soli, e avventurarsi in missioni a squadre all’interno di letali dungeon. Le boss fight sono tutte piuttosto impegnative e il PvP ha iniziato ad ottenere sempre più importanza nel corso degli anni grazie all’introduzione dell’assedio alla Città Imperiale, sotto il controllo dei daedra ma contesa anche tra le tre alleanze del gioco.

Con I Cancellidell’Oblivion il gioco richiamerà sicuramente altri fan della saga a sé, specialmente se essi vengono dall’omonimo capitolo di The Elder Scrolls.

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited per PS4!