Halo Infinite avrà importanti novità nel corso di questa settimana. A rivelarlo è Microsoft stessa che parla attraverso Reddit tramite il suo rappresentante Brian Jarrard di 343 Studios. Egli ha affermato che non c’è nulla da temere e che importanti aggiornamenti sono in arrivo proprio in settimana sullo stato dei lavori. Proprio di recente 343 era stato al centro di molte polemiche riguardo Halo Infinite e sul ritardo dell’uscita.

Il ritardo sempre essere solo in parte dovuto alla pandemia di COVID-19 ma è soprattutto in virtù delle polemiche suscitate alla presentazione di agosto in cui si è visto un gioco poco rifinito e con idee non molto chiare sulla direzione da intraprendere sia per la narrazione che per il gameplay. C’è comunque da ricordare che si è trattato di un filmato non molto lungo e che comunque non poteva dare un quadro chiaro della situazione del gioco.

Comunque sia attenderemo queste fantomatiche notizie su Halo Infinite da parte di Microsoft. Si spera potremo sapere una data d’uscita oppure qualche nuovo video o screen di gioco.

Halo Infinite – perché le critiche a 343 Studios?

Su reddit e su altri siti, nel corso dei mesi, sono emerse delle opinioni direttamente dai dipendenti 343 che, abbandonata l’azienda, l’hanno sì definita molto talentuosa, ma troppo legata a figure che occupano ruoli elevati che sono ancorate a idee vetuste e hanno creato un ambiente tossico.

Si è addirittura parlato di reparti che hanno lavorato e sviluppato parti del gioco senza alcun coordinamento con altri reparti e creando problemi ai restanti colleghi. Come risultato, è venuto fuori che il gioco è pesantemente minato da bug ed instabilità diffuse su ogni livello della produzione. Nessuno sembra aver mai avuto in mente esattamente che gioco sarebbe stato Halo Infinite, questo per via di un’apparente mancata visione d’insieme del futuro.

Saranno vere queste affermazioni? Se sì, quanto avrà effettivamente risentito il prodotto finale?

Recupera Halo 5 Guardians su Xbox One