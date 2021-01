Mortal Kombat, Space Jam 2, The Suicide Squad e Godzilla vs. Kong sono alcuni dei film protagonisti del nuovo trailer di HBO Max, che mostra una carrellata dei titoli Warner Bros. in arrivo sul servizio di streaming nel corso del 2021 in contemporanea all’uscita nei cinema degli Stati Uniti.

Possiamo guardarlo di seguito, direttamente dal profilo Twitter ufficiale di HBO Max:

This year every @WBPictures movie will be in theaters and streaming exclusively on HBO Max. The biggest premieres every single month. pic.twitter.com/5ipY3x4mBi — HBO Max (@hbomax) January 27, 2021

A proposito di Mortal Kombat

L’atteso reboot cinematografico della saga di videogiochi cult arriverà nelle sale e su HBO Max il 16 Aprile 2021 per la regia dell’esordiente Simon McQuoid.

Il nuovo adattamento live action di Mortal Kombat non si risparmierà per quanto riguarda la violenza, il sangue e le fatality: le mosse finali dei personaggi, che hanno reso celebre la saga, verranno mostrate per la prima volta in un live action e saranno brutali.

Il film è prodotto da Todd Garner e James Wan (The Conjuring, Aquaman), Greg Russo e Oren Uziel hanno ideato la storia, Russo e Dave Callaham hanno steso la sceneggiatura.

Il cast include Ludi Lin (Liu Kang), Joe Taslim (Bi-Han / Sub-Zero), Tadanobu Asano (Raiden), Jessica McNamee (Sonya Blade), Mehcad Brooks (Jackson “Jax” Briggs), Josh Lawson (Kano), Chin Han (Shang Tsung), Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi / Scorpion), Max Huang (Kung Lao), Sisi Stringer (Mileena), Elissa Cadwell (Nitara) e Lewis Tan (Cole Young, personaggio ideato per il film).

Non solo Mortal Kombat

Mortal Kombat sarà anticipato dall’uscita, almeno in America, di Godzilla vs. Kong; il film è previsto per il 31 Marzo, mentre in Italia uscirà prossimamente:

Warner Bros. Italia descrive così il film:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Acquista MK11 Ultimate per PlayStation 4