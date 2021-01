Gomorra 5 si mostra nelle prime immagini ufficiali diffuse da Sky in seno alla presentazione delle nuove produzioni che debutteranno nel corso del 2021 nel primissimo teaser che trovate in testa all’articolo!

Gomorra 5 – la stagione finale

Come ampiamente annunciato qualche mese fa, Gomorra 5 sarà la stagione conclusiva del fiore all’occhiello seriale di Sky dell’ultimo decennio, dopo Romanzo Criminale, e rappresentante della nuova serialità italiana, apprezzato e lodato anche all’estero, dove è da poco approdata su HBO Max.

Le altre serie Sky in arrivo

Sempre nel teaser in testa all’articolo ci sono le prime immagini di DOMINA con Kasia Smutniak nei panni (e con gli abiti firmati dal premio Oscar Gabriella Pescucci) di Livia Drusilla in una grande coproduzione internazionale in costume in arrivo prossimamente e quelle di SPERAVO DE MORÌ PRIMA, il dramedy sugli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti realizzato con Wildside e Capri Entertainment.

Arriverà a marzo invece la prima serie TV Sky Original a tema sci-fi, INTERGALACTIC, di cui nel teaser vengono mostrate alcune scene mai viste prima.

E ancora le suggestive immagini di ANNA, la serie di Niccolò Ammaniti che torna alla regia di un prodotto per la TV dopo il successo de Il Miracolo; HAUSEN, produzione Sky tedesca, un horror su un complesso residenziale maledetto in arrivo a febbraio; BRITANNIA, che tornerà entro l’anno con la terza stagione.

Torneranno con le nuove stagioni i titoli più premiati e amati dal pubblico degli ultimi anni, come SUCCESSION ed EUPHORIA, gioielli HBO i cui episodi già andati in onda sono disponibili On Demand su Sky e in streaming su NOW TV e di cui nel corso del 2021 arriveranno rispettivamente la terza e la seconda stagione.

WARRIOR, la serie prodotta da Shannon Lee a partire dagli scritti ritrovati per caso di suo padre, la leggenda delle arti marziali Bruce Lee, che torna con una seconda stagione come CITY ON A HILL, crime con Kevin Bacon targato SHOWTIME. E ancora BILLIONS, l’amato financial drama con Paul Giamatti e Damian Lewis, di ritorno su Sky entro l’anno con la seconda parte della quinta e poi con la sesta stagione.

Infine una carrellata di novità assolute come RAISED BY WOLVES, YOUR HONOR e THE FLIGHT ATTENDANT.

Recuperate Gomorra Stagione 4 in Blu-ray!