Con le uscite manga Goen del 29 Gennaio 2021 arrivano a conclusione serie come Are You Alice?, Come Farti Dire ti Amo e Stealth Symphony. Proseguono Karakuri Circus, Kannagi e Due Come Noi.

A seguire, dal sito web ufficiale di Pegasus Distribuzioni, le uscite manga Goen del 29 Gennaio 2021; qui possiamo consultare la lista delle novità presentate sui cataloghi.

Le uscite manga Goen del 29 Gennaio 2021

NYU SUPPLEMENT #23

UQ HOLDER! 12

ISBN: 9788867127924

11×17, B+sc, 192 pp

Shonen/Action/Fantasy

€ 5,95

IL DUELLO DEL DESTINO! Per avere la meglio sul vero nemico della UQ Holder, Fate Averruncus, Tota e i suoi compagni si dirigono ad Ama no Mhashira. All’inizio sembra che il terribile potere di Fate sia imbattibile, ma dopo un duro scontro e grazie alle abilità di Kiri, i nostri eroi hanno la meglio Dopo vent’anni, Fate ed Evangeline stanno per incontrarsi di nuovo…

HIRO COLLECTION #56

DUE COME NOI 34

ISBN: 9788892840164

12×17, B+sc, b/n

Shonen/Young/Azione

€ 5,95

Continuano le folli avventure a base di risse del biondo-platinato Takashi Mitsuhashi e del suo amico Shinji Ito, dai capelli a porcospino. I nostri eroi, assieme al brillante nuovo studente da poco trasferito, Shuichi Takasaki, resteranno coinvolti in nuove battaglie. Non lasciatevi scappare il manga che ha ispirato la fortunata serie animata di OAV distribuita anche in Italia! Una storia che parla di lotte tra gang, grandi amori e colpi di scena in salsa action, e che fa del divertimento e della comicità il suo ingrediente principale.

NYU SUPPLEMENT #30

STEALTH SYMPHONY 3 (DI 3)

ISBN: 9788892840263

11×17, b+ sc, b/n, 208 pp

Shonen/Fantasy/Action

€ 6,50

Jig Kumonuma nasconde un terribile passato. Che si tratti degli abitanti di un villaggio massacrati senza pietà o del Dragon Legacy impiantato dietro la schiena, Jig resta un mistero. E i suoi amici di Jinbo-chô che credono in lui iniziano a vedere la sua metamorfosi in un drago rabbioso. Cosa sta per succedere?

YOUNG COLLECTION #70

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS 7 (di 9)

ISBN: 9788867129317

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp

Shonen/Action/Harem

€ 6,50

Dopo il tempestoso arrivo di Ozuma, è arrivato il momento di svelare i segreti di Tsugumi! Ma questo sarà uno solo degli episodi che compongono il settimo volume di questa serie divertentissima e imprevedibile che vede protagonista il liceale Jin Mikuriya e la Dea Nagi risvegliatasi per colpa di Jin. Ma Nagi è solo la prima di tante bellissime Dee che faranno la comparsa in questa serie. Tanta azione e divertimento in arrivo, con la dea Nagi!

HANAMI COLLECTION #38

COME FARTI DIRE TI AMO 8 (DI 9)

ISBN: 9788892840171

11×17, B+sc, b/n, 200 pp

Shojo/Commedia/Sentimentale

€ 4,50

Eh, è proprio difficile farsi dire le due magiche parole che rendono felice ogni essere umano: “Ti amo”. Lo sanno bene i protagonisti delle storie che compongono questa miniserie di Masami Nagata. Finora abbiamo visto storie al limite dell’impossibile, ma si sa che l’amore fa fare le migliori follie. Un manga per tutte le ragazze che vogliono sognare con i sentimenti e anche per chi ha voglia di leggere uno shojo leggero e rilassante.

KOKESHI COLLECTION #34

I MISERABILI 3

ISBN: 9788867128617

11×17, B+sc, 252 pp, b/n e col.

Seinen/Drammatico

€ 5,95

In questa drammatica storia ci sono temi universali che catturano mente e cuore: crimine e punizione, la spietata persecuzione di Jean Valjean per mano dell’ispettore Javert, la disperazione della prostituta Fantine, l’amoralità del ladro Thénardier, e il desiderio condiviso di fuggire dalla terribile prigione della propria mente.

I Miserabili ha dato a Victor Hugo la tela su cui rappresentare la sua critica alla politica francese e al suo sistema giudiziario, ma il ritratto finale è immense, epico: uno spettacolo straordinario che incanta i sensi e tocca, per sempre, i cuori.

YOUNG COLLECTION #72

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS 8 (di 9)

ISBN: 9788867129324

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp

Shonen/Action/Harem

€ 6,95

Proseguono le divertenti avventure di Jin, ormai completamente circondato da un esercito di bellissime dee, con la meravigliosa Nagi sempre in prima linea.

Tanta azione e divertimento in arrivo, con la dea Nagi!

YOKAI COLLECTION #24

KARAKURI CIRCUS 24

ISBN: 9788892840379

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Fantasy/Action

€ 5,95

Il mistero che circonda l’Aqua Vitae si infittisce. Mentre Narumi, Shirogane e Masaru continuano a combattere contro gli automi, scopriamo nuovi particolari sulla tragedia che, 200 anni prima, aveva coinvolto due fratelli, Bai Jin e Bay Jin, viaggiatori che dalla Cina erano giunti fino a Praga. Qui i due conobbero una bellissima ragazza: Francine.

Quale mistero lega questi tre ai nostri protagonisti? E come è possibile che una storia d’amore abbia provocato una malattia che rischia di distruggere il mondo?

HIRO COLLECTION #57

DUE COME NOI 35

ISBN: 9788892840393

12×17, B+sc, b/n

Shonen/Young/Azione

€ 5,95

Partiti come due misere scartine, ormai Ito e Mitsuhashi sono diventati due teppisti di gran fama. Temuti e idolatrati, i due non perdono occasione per menare le mani e farsi valere, anche se questo significa ficcarsi in un guaio dopo l’altro.

La saga culto di Hiroyuki Nishimori, trasposta anche in un anime di straordinario successo, si avvicina alla sua pirotecnica conclusione!

HANAMI COLLECTION #42

COME FARTI DIRE “TI AMO” 9 (DI 9)

ISBN: 9788892840294

11×17, B+sc, b/n, 200 pp

Shojo/Commedia/Sentimentale

€ 4,50

Carina e popolare, Nanoka è sempre stata il tipo di ragazza che poteva stregare qualunque ragazzo grazie alle sue “tattiche”, capace di accettare confessioni d’amore e di infrangere cuori con uno schiocco di dita. Non era mai stata davvero innamorata. Fino a ora. Si conclude il magnifico shojo di Masami Nagata!

VELVET COLLECTION #34

ARE YOU ALICE? 12 (DI 12)

ISBN: 9788892840089

13×18, B+sc, 208 pp, b/n e col.

Bishonen/Action/Fantasy

€ 5,95

Con il gioco per uccidere il Bianconiglio abbandonato, gli ultimi sopravvissuti di Wonderland provano a scortarlo all’ultima pagina della storia. Ma è più difficile del previsto, poiché non è solo di Lewis Carroll che devono preoccuparsi. Mentre la “probabile” Alice e il suo gruppo di scalcagnati alleati affrontano l’ultima missione, sono tutti consapevoli che questa volta non ci sarà modo di tornare indietro.

VELVET COLLECTION #35

KARNEVAL 14

ISBN: 9788892840140

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

Bishounen/Fantastico/Azione

€ 7,50

Ryu passa all’azione! Dopo aver infettato gli studenti a Chronomei, ha neutralizzato le difese della scuola dall’interno e ha preso d’assalto il campus.

Viene dichiarato lo stato di allerta: gli agenti del circo si preparano ad intervenire mentre, sul posto, in attesa di rinforzi si procede con l’evacuazione. Ma ora Tsubame sceglie di affrontare gli aggressori per permettere ai suoi compagni di scappare… La coraggiosa ragazza emergerà incolume da questo confronto?

Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.

CULT COLLECTION #54

SHIBUYA GOLDFISH 5

ISBN: 9788892840300

15×21, B+sc, 242 pp, b/n e col.

Seinen/Horror/Action

€ 7,50

Il piano per intrappolare la Principessa d’Argento e controllare i pesci assassini continua. Ma quando compare una impressionante mutazione, tutte le previsioni saltano e sembra che non ci sia più possibilità di riuscita. Chi emergerà vincitore da questa battaglia, l’uomo o i pesci assassini?

Le uscite manga Goen del 29 Gennaio 2021, nuovamente disponibili

YOUNG COLLECTION #28

FOOD WARS 2

YOUNG COLLECTION #49

FOOD WARS 16

YOUNG COLLECTION #51

FOOD WARS 18

