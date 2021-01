My Hero Academia 298 ci dà un piccolo aggiornamento sulla situazione fisica anche degli eroi professionisti dopo la lunga ed estenuante battaglia combattuta contro i villain nell’arco narrativo della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale,

Avevamo infatti visto la condizioni fisica, ma soprattutto quella mentale, in cui versa Shoto Todoroki e quelle decisamente preoccupanti di Izuku Midoriya.

In tutto questo All for One continua a tessere il suo lungo ed articolato piano approfittando del caos seguito dalla tremenda battaglia fra eroi e villain.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 298!

In My Hero Academia 298 apprendiamo a sorpresa che a dispetto della battaglia gli eroi della classe 1-A stanno, fisicamente almeno, piuttosto bene anche se piangono ancora la morte di Midnight.

A passarsela peggio, come visto sempre durante la battaglia, sono però Gran Torino e Eraserhead.

Mentre apprendiamo con sollievo che il primo è salvo ma in condizioni critiche, anche se si era temuto il peggio negli scorsi capitoli, il secondo ha subito ferite molto gravi. Eraserhead ha infatti perso un occhio e una gamba ed è attualmente bloccato in ospedale.

Le condizioni di Aizawa inoltre potevano essere ben peggiori visto che durante la battaglia ha rischiato addirittura di perdere il suo quirk a causa di Shigaraki e Overhaul.

My Hero Academia – il manga e l’anime

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 291 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha). In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha goduto di una trasposizione animata in 4 serie con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit. Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING” è disponibile su Netflix mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019. È in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

Acquistate ORA “My Hero Academia 25” – Edizioni Star Comics