Sono stati annunciati gli anime candidati alla 44^ edizione dei Japan Academy Prize, anche noti come premi Oscar giapponesi.

Pe quanto riguarda la categoria Animazione dell’Anno sono in corsa:

Violet Evergarden – Il Film

di Taichi Ishidate, Kyoto Animation

Poupelle of Chimney Town

di Yusuke Hirota, Studio 4°C

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train

di Haruo Sotozaki, ufotable

Josee, The Tiger and the Fish

di Kotaro Tamura, Bones

Stand By Me Doraemon 2

di Ryuichi Yagi e Takashi Yamazaki, Robot, Shin-Ei Animation e Shirogumi Inc..

Japan Academy Prize 44, gli altri candidati

Yuki Kajiura e Go Shiina sono candidati al Japan Academy Prize nella categoria musicale per la colonna sonora del film Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train.

Ren Nagase è stato candidato come miglior attor esordiente per il ruolo di Sakamichi Onoda nella trasposizione live action del manga Yowamushi Pedal.

Il maestro Yoshikazu Yasuhiko (autore di Mobile Suit Gundam The Origin) riceverà il premio speciale alla carriera, insieme all’illustratore Matsuo Ikehata, al designer Kikuo Notomi e alla doppiatrice Kazuko Yoshiyuki (Ponyo, Quando c’era Marnie).

Saranno infine premiati postumi il compianto regista Nobuhiko Obayashi (Aula alla Deriva, La Ragazza che Saltava nel Tempo), il compianto attore Tetsuya Watari (Sangokushi [1]: Eiyu-tachi no Yoake) e il defunto presidente Yusuke Okada di Toei Group.

La cerimonia di premiazione si terrà a Tokyo il 19 Marzo 2021.

Japan Academy Prize, i vincitori delle passate edizioni

Tra i vincitori delle passate edizioni dei Japan Academy Prize ricordiamo:

Weathering With You

La Ragazza che Saltava nel Tempo

Tekkonkinkreet

Ponyo sulla Scogliera

Summer Wars

Arrietty

La Collina dei Papaveri

Wolf Children

Si Alza il Vento

Stand By Me Doraemon

The Boy and The Beast

In Questo Angolo di Mondo

Night is Short, Walk On Girl

Mirai.

La categoria dedicata all’animazione è stata istituita quattordici anni fa; in precedenza i film Ghibli Principessa Mononoke e La Città Incantata furono premiati come Miglior Film dell’Anno.

