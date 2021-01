Un nuovo arco è arrivato nelle pagine di Dragon Ball Super 68, e questo chiaramente significa che nuovi cattivi stanno per arrivare. In effetti, un nuovo gruppo di villain è stato introdotto di recente nel manga, e i fan stanno già cercando di capire la missione che dovranno portare a termine gli Heeters.

Dragon Ball Super 68 introduce gli Heeters

Per chi non lo sapesse, questa banda di cattivi è stata introdotta nell’ultimo capitolo del manga, Dragon Ball Super 68. Gli Heeters hanno sede nell’Universo Sette e la banda è composta da tre membri. Attualmente, sembrano essere l’esatto contrario di Freezer: Laddove quest’ultimo governa con il terrore e il suo smisurato potere, gli Heeters governano con i ricatti.

Secondo il manga, tre dei membri di Heeters sono stati nominati: Maki, Oil e Gas sono alcuni dei principali membri del gruppo. Del trio, Gas è di gran lunga il più potente. Il piccolo viene mostrato mentre batte Granolah in combattimento e ha una forza davvero fuori dal comune. In effetti, il gruppo crede che Gas sia uno dei guerrieri più forti dell’universo, ma non hanno ancora testato quella teoria contro Goku!

A questo punto, non si sa cosa vuole questa nuova banda di villain. Gli Heeters non vogliono che nessuno si metta sulla loro strada, ma purtroppo per loro il cacciatore di taglie Granola è una vera minaccia per le loro operazioni, e dovranno dic erto tenerne conto per elaborare una buona strategia din difesa e di contrattacco.

E se provassero a sfidare Freezer prima che Granola possa farlo, le cose diventerebbero davvero brutte molto velocemente. Gli Heeters hanno l’Androide 73 dalla loro parte, che non fa che aumentare la potenza di fuoco del gruppo, ma Granola sta cercando di diventare ancora più forte in questo arco in modo da poter finalmente ottenere una dolce vendetta su Freezer.

