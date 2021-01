Death Note Short Stories (o Tanpenshuu) è il nuovo volume del manga cult di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata che Shueisha metterà in vendita nelle librerie del Giappone il 4 Febbraio 2021 sotto l’imprint Jump Comics.

Di seguito possiamo ammirare l’illustrazione di copertina realizzata dal maestro Obata:

Death Note Short Stories conterrà le seguenti storie:

Alcune storie sono già state incluse nel volume 13 Guida alla Lettura.

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata hanno serializzato Death Note all’interno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 al 2006.

In Italia la serie è pubblicata da Planet Manga:

Light Yagami è un geniale quanto cinico liceale diciassettenne. La vita lo tedia e il mondo, con la sua ingiustizia, lo disgusta profondamente. Ryuk è un dio della morte, che come tutti i suoi “colleghi” conduce da tempo immemorabile un’esistenza vuota e minata dalla noia.

In cerca di distrazioni, Ryuk decide di abbandonare nel mondo degli uomini il suo Quaderno Della Morte, all’apparenza un semplice block notes, ma dotato di un tremendo potere, perché scrivere il nome di una persona sul Quaderno significa decretarne la morte. Dopo aver per caso trovato il Quaderno Della Morte, e averne compreso le potenzialità, Light decide di servirsene per cambiare il mondo, mentre Ryuk lo osserva divertito.