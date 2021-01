La Funko Fair 2021, il mega evento di due settimane che mette in mostra i nuovi prodotti delle sue linee Funko Pop, SODA, Funko Games, Paka Paka e Loungefly, presenta i nuovi Funko Pop ispirati a The Umbrella Academy.

Questa è la seconda serie di Funko Pop basata sulla serie in onda su Netflix. I primi Funko hanno debuttato nel 2019.

The Umbrella Academy – i nuovi Funko Pop

I nuovi Funko Pop di The Umbrella Academy includono Numero 5, Baby Pogo, Vanya, Luther, Klaus, Diego, Ben e Allison.

I Fuko sono disponibili per il pre-ordini su Amazon e su Entertainment Earth insieme alla serie di portachiavi Pop con Vanya, Chase, Pogo, Numero 5 e Klaus.

Esiste anche una variante del Vanya Pop che si illumina al buio, come puoi vedere nella foto di sopra.

A proposito di The Umbrella Academy

The Umbrella Academy è una serie televisiva statunitense ideata da Steve Blackman e distribuita da Netflix.

La serie ha come protagonisti personaggi superumani, che sono stati tutti adottati come figli da Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) per un addestramento speciale per salvare il mondo, si riuniscono da adulti attraverso una tragedia. Tuttavia, nonostante tutti condividano una storia comune, le loro capacità individuali e personalità forti tendono a rendere le cose particolarmente difficili per loro.

La serie è basata sulla prima miniserie dell’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, intitolato The Umbrella Academy Volume Uno: La suite dell’Apocalisse, pubblicato dalla Dark Horse Comics in USA, edito in Italia da Magic Press nel luglio 2009 per la collana Psycho Books.

La stagione 2 di The Umbrella Academy si è conclusa con un grande cliffhanger e la stagione 3 sembra essere destinata a mettere la Umbrella Academy contro la versione alternativa di se stessa, la Sparrow Academy.

