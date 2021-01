La serie manga Tales of Wedding Rings (Kekkon Yubiwa Monogatari) di Maybe, il duo anche noto per Dusk Maiden of Amnesia, sembrerebbe avviata alla conclusione.

Il volume 10 dell’opera, pubblicato da Square Enix il 25 Gennaio 2021 nelle librerie del Giappone, rende infatti noto che la serie andrà avanti soltanto un altro po’.

Attendiamo quindi la data di uscita dell’epilogo della serie.

A proposito di Tales of Wedding Rings

Maybe ha lanciato Tales of Wedding Rings il 25 Marzo 2014 sulle pagine della rivista di seinen manga Monthly Big Gangan di Square Enix.

In Italia la serie viene pubblicata da Edizioni Star Comics dal Maggio 2019:

Sato, uno studente delle superiori, riceve dall’amica d’infanzia Hime un triste saluto d’addio. Il ragazzo è però deciso a non arrendersi al destino e, lanciatosi all’inseguimento dell’amica, si ritrova catapultato nientemeno che in un mondo in pieno stile fantasy, in cui sposerà Hime e diventerà un eroe leggendario: il Re degli Anelli!

Dal duo Maybe, autori di Dusk Maiden of Amnesia, una love comedy ambientata in un universo al di là di ogni immaginazione!

Il volume 8 è previsto per Marzo 2021:

SOLO IL ‘RE DEGLI ANELLI’ POTRÀ SALVARE IL LORO MONDO. MA PER FARLO… DOVRÀ SPOSARE 5 PRINCIPESSE!

Rinchiuso nella Grande Biblioteca degli elfi, Sato finisce per abituarsi alla situazione, godendosi appieno la vita da sposino novello con le sue cinque mogliettine. Quando però alcuni demoni dell’Abisso compaiono in quel luogo che credevano sicuro, tutto cambia. In seguito, il “Corso Formativo per Sposine” si sposta nell’Impero, dove nuove prove attendono Sato e le principesse!

Tales of Wedding Rings e non solo

Gli autori di Tales of Wedding Rings sono anche noti per il già citato Dusk Maiden of Amnesia, edito da Edizioni Star Comics, e per To The Abandoned Sacred Beasts, la cui trasposizione animata è disponibile anche in Italia su Crunchyroll.

