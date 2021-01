Adidas ha recentemente annunciato una nuova versione delle sue popolari sneakers Stan Smith ispirata al Maestro Jedi Yoda come parte della sua collaborazione in corso con Lucasfilm.

Star Wars – la collaborazione tra Adidas e i film

Rilasciata come parte della collezione Adidas Originals x Star Wars, la nuova scarpa sneaker di Yoda è realizzata con tomaia in pelle bianca e Primegreen e, secondo Sneaker News, un minimo del 40% di materiale utilizzato è riciclato.

Le nuove sneakers sono caratterizzate dalle tre classiche strisce perforate presenti su tutti i modelli Stan Smith.

Il volto di Yoda è impresso sulla linguetta verde del tallone, mentre ai lati della scarpa è stampata la sua iconica citazione proveniente dal film L’impero colpisce ancora: “THERE IS NO TRY“, stampata in lamina d’oro sul lato. Il design della scarpa è completato da un’intersuola beige chiaro ispirata alla tonalità neutra della veste di Yoda.

Le Stan Smith a tema Yoda sono l’ultima aggiunta alla collezione Adidas che celebra il 40° anniversario del film L’impero colpisce ancora, dopo il recente debutto delle alte Boba Fett e delle Stan Smith ispirate a Luke Skywalker.

È anche la seconda scarpa a tema Yoda rilasciata da Adidas dopo le UltraBOOST dello scorso anno. Inoltre, sul sito Web di Adidas è possibile acquistare sneakers ispirate ai personaggi di The Mandalorian.

Le sneakers Yoda Stan Smith si uniscono quindi alla collezione Primegreen “Character Pack” di Adidas, che consiste in sneakers in edizione speciale ispirate a personaggi, tutte nei toni del verde.

La collezione include anche sneakers ispirate a Kermit la Rana e Rex di Toy Story. La Yoda Stan Smith viene venduta al dettaglio per $ 120 e sarà disponibile sul sito Web ufficiale di Adidas e in negozi selezionati alla fine del mese.

Acquista il DVD di Star Wars V. L’Impero colpisce ancora