Dragon Ball Super 68 evidenzia il malumore dei villain per il ritorno di un particolare personaggio!

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Il nuovo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super, Il Sopravvissuto Granola, ha rivelato come la resurrezione di Freezer (avvenuta in occasione del Torneo del Potere) abbia scosso i criminali e malfattori del 7° Universo, divenendo un problema per essi piuttosto che per gli eroi che lo hanno sconfitto numerose volte.

Il Capitolo 68 del manga si immerge in questa problematica subito dopo la missione del nuovo guerriero Granola, un cacciatore di taglie ed ultimo discendente della razza Cerealis, che verteva nel catturare l’Androide OG-73 per conto di nuovi villain, gli Heeters.

E proprio il leader della banda, Elec, rivela che la notizia del ritorno di Freezer ha scosso la categoria dei cattivi nella serie.

Il ritorno di Freezer spaventa i villain più piccoli

Dopo la cattura di Androide OG-73, Elec annuncia a Granola che non ci sono nuovi incarichi e il motivo si rifà alla resurrezione di Freezer. Questo è un male per gli affari poichè il mondo è di nuovo scosso dalla sua presenza ed evita di avanzare rischi.

Il capitolo chiarisce che i criminali del 7° Universo stavano avendo la loro fetta di show quando Freezer non c’era, e la mancanza di un grande signore del male ha permesso a molti individui malvagi più piccoli di entrare nel mercato e di guadagnarsi da vivere illecitamente.

Freezer non ha nemmeno bisogno di scatenarsi per ristabilire la sua reputazione nell’universo, pertanto tutti si nasconderebbero se venissero a sapere che è tornato considerando le enormi malefatte passate.

Il ritorno di Freezer non spaventa Granola

Granola invece, al contrario, desidera con tutte le sue forze sconfiggere Freezer poichè è stato lui a dare l’ordine ai Saiyan in passato di ammazzare completamente la sua gente. Pertanto, al di là degli affari, dopo aver saputo di Freezer in vita non ci perde tempo due volte prima di realizzare qual è la prossima mossa da compiere.

Elec però lo ferma dichiarando che Freezer ora è più forte che mai, e lo abbiamo visto evolversi nella forma “Golden” in Dragon Ball Super, quindi ci sono alte possibilità che non avrebbe alcuna speranza di farcela.

Quale sarà il futuro di questa nuova saga? Freezer tornerà e ristabilirà il suo ordine o permetterà a Granola la vendetta? E i Saiyan da che parte decideranno di stare in questo dualismo complesso?

Il Capitolo 68 di Dragon Ball Super è disponibile per la lettura gratuita e legale su MANGA Plus. La versione cartacea del manga è edita in Italia da Edizioni Star Comics.

