Correva l’anno 2017 quando venne annunciato per la prima volta Biomutant, videogioco di ruolo d’azione in terza persona open world ad ambientazione post-apocalittica basato su diverse tecniche di combattimento che potrete fondere fra di loro, incluso il kung fu.

Da allora, sono sempre stata incredibilmente affascinata dalle scene di gameplay di Biomutant che sono state pubblicate nel corso del tempo, per quanto siano state piuttosto poche. Il titolo è in fase di lavorazione presso lo studio Experiment 101 e verrà distribuito in tutto il mondo da THQ Nordic.

Tuttavia, per diverso tempo non abbiamo avuto più notizie che riguardassero Biomutant, il che ci ha lasciati a chiederci che fine avesse fatto questo intrigante progetto, un po’ come avviene per il mitico Elden Ring.

Ebbene, di recente questo silezio è stato rotto da una splendida notizia: non solo Biomutant non è stato abbandonato, ma è ancora in fase di sviluppo, ma sul profilo ufficiale del gioco su Twitter è stata anche comunicata la data di uscita ufficiale per Biomutant, mentre sulla pagina dedicata al gioco presente sul sito di THQ Nordic sono stati anche dettagliati i contenuti delle 3 edizioni in cui il titolo sarà disponibile al lancio.

Biomutant – La data di uscita e i dettagli delle edizioni speciali del titolo

Iniziamo subito con i dettagli relativi alle 3 edizioni in cui sarà disponibile Biomutant (al momento, non sono ancora state pubblicate immagini a riguardo):

Standard

Disco con il gioco completo

Collector’s Edition

Disco con il gioco completo

Colonna sonora ufficiale

Illustrazione in formato A1

Figure di alta qualità del protagonista del titolo

Confezione speciale

Atomic Edition

Disco con il gioco completo

Diorama ultradettagliato 60 cm x 25 cm x 30 cm

Steelbook

T-Shirt taglie L o XL

Mousepad di grandi dimensioni 80 cm x 35 cm

Illustrazione in formato A1

Colonna sonora ufficiale

Confezione speciale

E ora passiamo alla parte più succulenta di questo articolo: la data di uscita ufficiale per Biomutant! L’annuncio è stato fatto tramite la pagina ufficiale su Twitter del titolo:

Biomutant verrà pubblicato il 25 maggio 2021 e sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One.

