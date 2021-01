L’adattamento cinematografico di Invincible di Robert Kirkman è ancora in lavorazione e non si collegherà alla prossima serie animata di Amazon Prime Video. A dichiararlo lo stesso autore.

Invincible – il film

Kirkman ha creato Invincible insieme a Cory Walker nei primi anni 2000. La storia di Invincible segue le vicende di Mark Grayson, un “normale” adolescente figlio del più grande supereroe della Terra, Omni-Man.

Poco dopo aver compiuto 17 anni, scopre e comincia a coltivare i poteri sovraumani che ha ereditato: da qui inizia il suo percorso che lo vede crescere, cercando di proteggere in tutti i modi la Terra e di convivere con la pesante figura del padre.

Nel 2017, Seth Rogen ed Evan Goldberg avevano iniziato lo sviluppo di un film omonimo basato sulla storia originale di Invincible.

Kirkman ha recentemente incontrato EW per discutere di tutto ciò che riguarda Invincible e, alla fine, ha dato ai fan un’indicazione sullo stato delle riprese del film di Rogen e Goldberg confermando che il film è ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Inoltre, non avrà nulla a che fare con lo serie animata di Amazon Prime Video, a eccezione del materiale di partenza.

Queste le parole di Kirkman:

Il film è ancora in fase di sviluppo. Ci stiamo impiegando molto tempo, ma siamo stati abbastanza fortunati da avere un piano a due binari. In questo momento abbiamo la serie animata su Amazon, che ora è in procinto di essere lanciata e dall’altra parte il film di Seth Rogen e Evan Goldberg. Queste due cose stanno accadendo contemporaneamente, il che è un po’ strano, immagino. Ma anche la serie animata di Spider-Man e film di Spider-Man sono sucite in contemporanea. Quindi, penso che siamo in buona compagnia.

Kirkman ha anche parlato di come i due diversi progetti potranno coesistere l’uno accanto all’altro, spiegando:

Ci saranno sicuramente alcune differenze significative tra il film e lo show televisivo. Le persone saranno facilmente in grado di distinguerli. Noi stiamo sicuramente lavorando per garantire che i due possano esistere e completarsi a vicenda.

Come ha detto Kirkman sopra, ci sono stati numerosi esempi di più progetti creati contemporaneamente. Invincible non dovrebbe avere problemi, anzi sarà piuttosto interessante vedere come i due adattamenti differiscono nel raccontare una storia simile.

Invincible – la serie animata

Esattamente un anno dopo dall’annuncio della creazione del film di Invincible, Amazon ha annunciato che avrebbe prodotto anche una serie animata i cui primi tre episodi, della durata di tre ore, verranno resi disponibili su Amazon Prime Video il 26 marzo.

La prima stagione è lunga solo otto episodi quindi il finale di Invincible debutterà su Amazon il 30 aprile.

Invincible presenta un cast vocale davvero impressionante guidato da Steven Yeun nel ruolo di Mark e JK Simmons nel ruolo di Omni-Man. A poco a poco, la maggior parte dei membri del cast è stata rivelata, inclusi artisti del calibro di Zachary Quinto, Khary Payton, Sandra Oh, Mahershala Ali, Ezra Miller e Mark Hamill.

I design iniziali dei personaggi sono stati rivelati la scorsa estate, con il primo trailer di Invincible che ha debuttato al NYCC ad ottobre.

Il fumetto in Italia è edito da saldaPress.

La serie a fumetti è pubblicata in Italia da SaldaPress, acquista Invincible Volume 1!