La Disney ha diffuso un nuovo trailer per il film Raya e L’ultimo Drago.

Il trailer, che potete guardare in testa all’articolo, mostra Raya, l’eroina della storia, cercare di unire le nazioni in guerra trovando l’ultimo drago rimasto. Tuttavia, non è l’unica a cercare la bestia.

Questa il nuovo poster del film:

Raya e L’ultimo Drago – il film

Il film è stato creato dagli stessi produttori di Oceania (Moana) e di Frozen. Ambientato in un mondo fantasy chiamato Kumandra è ispirato alle culture e ai miti del sud-est asiatico di Thailandia, Vietnam, Cambogia, Birmania, Indonesia, Filippine e Laos, paesi che il team di produzione del film ha effettivamente visitato per realizzare le ambientazioni così come era già avvenuto per Oceania.

Raya e L’ultimo Drago ci porta in un emozionante ed epico viaggio nel mondo fantastico di Kumandra, dove umani e draghi vivevano insieme molto tempo fa, in armonia. Ma quando una forza del male ha minacciato la terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, lo stesso male è tornato e tocca a un guerriero solitario, Raya, rintracciare il leggendario ultimo drago per ripristinare la terra fratturata e il suo popolo diviso. Tuttavia, durante il suo viaggio, imparerà che ci vorrà più di un drago per salvare il mondo: ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

Il film è diretto da Don Hall e Carlos López Estrada mentre Paul Briggs e John Ripa si occupano delle sceneggiature. Il cast di Raya e L’ultimo Drago comprende: Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Benedict Wong, Izaac Wang, Thalia Tran, Alan Tudyk, Lucille Soong, Patti Harrison e Ross Butler.

Il film arriverà nelle sale e su Disney + Premiere Access il 5 marzo (salvo peggioramento della situazione mondiale legata al COVID-19).

