Saint Seiya Next Dimension avrebbe dovuto riprendere entro la fine della passata stagione estiva, tuttavia, a causa della pandemia e della conclusione dell’altra serie del maestro Masami Kurumada, Otoko Zaka, è ancora fermo al capitolo 95.

Il blog dello studio del maestro, Kurumada Pro., ha pubblicato un aggiornamento secondo il quale la serie riprenderà all’inizio di questa Estate; accompagna il messaggio il consueto collage di tavole di anteprima:

Ricordiamo che grazie al precedente aggiornamento abbiamo potuto apprendere i titoli di alcuni dei prossimi capitoli: “La Spada di Khrysos” (capitolo 96), “Tartaro” (97), “Sotto le stelle” (100).

A proposito di Saint Seiya Next Dimension

Masami Kurumada ha lanciato Saint Seiya Next Dimension il 27 Aprile 2006 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten; al momento la serie si compone al momento di 12 volumi.

In Italia esce per J-POP Manga con il titolo I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Next Dimension – La Leggenda del Re degli Inferi:

Indietro nel tempo di circa duecentoquaranta anni, dal violento scontro nell’Elysion tra Seiya e Hades, il Re degli Inferi sta per iniziare un’altra guerra sacra che dividerà due giovani legati da una forte amicizia. Passato e presente si incrociano e danno vita a una nuova leggenda. Inizia il sequel di Saint Seiya!

Il volume 12 è stato pubblicato alla fine di Maggio 2019:

Ophiuchus, il leggendario Sacro Guerriero d’Oro che all’epoca del mito è stato sigillato dagli dei, è finalmente tornato in vita! Ma con la sua rinascita, tutti i Sacri Guerrieri del Santuario cadono in coma l’uno dopo l’altro. Il tredicesimo guerriero sarà un alleato o un nemico?!

Non solo Saint Seiya Next Dimension

Saint Seiya Next Dimension non è l’unica serie sui Cavalieri dello Zodiaco attualmente in corso.

Il mensile Champion Red di Akita Shoten ospita gli spin-off Saintia Sho di Chimaki Kuori (Planet Manga), il nuovo Dark Wing di Kenji Saito & Shinshu Ueda e periodicamente dei capitoli speciali del Lost Canvas di Shiori Teshirogi (Planet Manga); il sito web Manga Cross pubblica invece il terzo atto di Episode G. di Megumu Okada, intitolato Requiem.

