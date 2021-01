Dragon Ball Super 68: la vera minaccia dell'Androide OG-73

La nuova saga di Dragon Ball Super, il manga scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, è finalmente arrivata e con essa una grande ondata di nemici.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Dopo aver eliminato Moro, Goku e i suoi devono affrontare nuove minacce sotto il nome di Granola e dei suoi alleati che viaggiano nello spazio. Come già anticipato, poichè il nuovo arco è collegato la precedente, ritornerà anche uno dei sudditi più forti di Moro, ovvero l’Androide OG-73, e il Capitolo 68 del manga ha svelato per ora perchè rappresenta una grande minaccia anche se è in fase di riabilitazione.

Inizialmente creduto distrutto, Granola lo ha riportato in vita e condotto da alcuni collezionisti in cambio di denaro. L’Androide si è rivelato essere una risorsa importante in grado di copiare le tecniche degli avversari che incontrava, pertanto nulla di strano se la sua taglia fosse cospicua.

Una minaccia più spaventosa della forza

Ma non è solo potenza militare. Difatti si scope che l’Androide nasconde un’altra minaccia, ovvero le informazioni che possiede.

I nuovi possessori di OG-73 vogliono utilizzare il combattente come merce di scambio per ottenere informazioni che soltanto un certo personaggio nel 7° Universo potrebbe riferire, ovvero Zuno, come riportato. E sicuramente il baratto sarebbe equo.

Le informazioni ricercate dal gruppo di nuovi villain potrebbero mettere, quindi, in serio pericolo la pace finalmente riacciuffata.

Al momento, tuttavia, non si sa come gli autori si giocheranno le loro carte, sicuramente i fan di Dragon Ball Super non vedono l’ora di vedere Androide 73 tornare in scena. Il combattente era uno dei più preparati e spaventosi della saga di Moro, ma non ha ricevuto quell’uscita di scena plateale che si meritava una volta sconfitto… questo perchè la sua definitiva dipartita non era mai stata premeditata dalla mente degli autori.

Dove leggere il Capitolo 68 di Dragon Ball Super

L’edizione di gennaio 2021 di V-Jump (Shueisha) pubblicato il Capitolo 68 di Dragon Ball Super disponibile, inoltre, sulla lettura gratuita e legale su MANGA Plus.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 68, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 12 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

Acquistate ORA “Dragon Ball Super 12” – Edizioni Star Comics