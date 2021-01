Sasuke Uchiha ha percorso la via della redenzione da diverso tempo, concludendola per bene e lasciando alle spalle la vita da vero assassino spietato e traditore che lo ha avevo colpito in particolar modo nella seconda parte di Naruto, il manga di Masashi Kishimoto.

All’interno del sequel diretto di Naruto, Boruto: Naruto Next Generations – scritto da Masashi Kishimoto stesso e disegnato da Mikio Ikemoto -, Sasuke avrà abbracciato anche la vita pacifica e ordinata, avrà intrapreso la responsabilità di uomo di famiglia e uomo sposato, avrà una condotta da ninja importante per la salvezza del Villaggio, ma non ha dimenticato la sua freddezza e la sua giusta strategia.

Sasuke aveva promesso a Boruto che se in battaglia si sarebbe trasformato inconsciamente in Momoshiki, perdendo quindi la capacità di controllo col rischio di ferire persone innocenti, lo avrebbe fermato fino ad ucciderlo.

Nel Capitolo 54 di Boruto: Naruto Next Generations la battaglia contro Isshiki si è finalmente conclusa, ma, appunto, Momoshiki ha preso il controllo di un Boruto privo di chakra.

Il parassita si è quindi nuovamente insidiato e ora, col corpo del figlio di Naruto, proverà a ferire coloro che in realtà non vorrebbe.

Sasuke, che ricorda le sue promesse e in qualità di maestro di Boruto, avanza verso il figlio di Naruto con l’intento, appunto, di ucciderlo al fine di limitare quanto più possibile i danni. Al fine di far questo non può far altro che evocare una tecnica storica dal Mangekyo Sharingn Eterno: l’Amaterasu.

Boruto (Momoshiki) svia alla tecnica mortale grazie ad una copia e sarà in seguito la volontà di Kawaki finalmente a fermarlo. Kawaki, infatti, donando del chakra a Boruto lo risveglierà facendo si che ritorni a tenere a bada la spiacevole presenza interiore… evitando certamente Sasuke di un peso di coscienza davvero enorme.

Dove leggere Boruto: Naruto Next Generations

Il Capitolo 54 di Boruto: Naruto Next Generations è disponibile per la lettura legalmente e gratuitamente su MANGA Plus.

Boruto: Naruto Next Generations – anime e manga

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”) con la supervisione di Masashi Kishimoto in veste di l’editor.

L’opera si pone come seguito al manga “NARUTO”. Attualmente sono stati pubblicati 54 capitoli, e i primi 51 sono raccolti in 13 volumi.

In Giappone sono stati pubblicati cinque romanzi. Si ispirano all’arco iniziale dell’anime di Boruto: Naruto Next Generations sino a che non ha raggiunto gli eventi di Boruto: Naruto the Movie. Planet Manga ha già pubblicato tutti i volumi che sono disponibili per l’acquisto.

In Italia il manga è edito da Planet Manga con 10 volumi disponibili.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, prodotta da Studio Pierrot e trasmessa ogni domenica su TV Tokyo, ha raggiunto i 183 episodi.

Naruto

Naruto, invece, è stato realizzato da Masashi Kishimoto dal 1999 al 2014 all’interno della rivista Weekly Shonen Jump (Shueisha). Con 700 capitoli pubblicati e 72 volumi totali, l’opera è interamente disponibile in Italia sotto l’etichetta di Planet Manga.

La due serie animate ovvero Naruto e Naruto Shippuden inglobano in totale ben 720 episodi.

In Italia Naruto è stato trasmesso interamente. “Shippuden” invece conta, per ora, 348 episodi.

