Farhenheit 15th Anniversary Edition è finalmente disponibile per PS4. Nonostante non si tratti del primo gioco di David Cage, si tratta di quello che lo ha poi portato alle luci della ribalta fino ad arrivare al più recente Detroit: Become Human. Questa versione di Fahrenheit è pensata proprio per i collezionisti. Si tratta ovviamente di un lavoro di remaster e include una custodia rigida speciale, contenente un set di adesivi, un artbook e una lettera di ringraziamento direttamente da Quantic Dream.

Il gioco è ambientato nel 2009 a New York. Qui dovremo impersonare vari personaggi tra cui Lucas Kane, Carla Valenti e Tyler Miles per fare luce su dei bizzarri avvenimenti che circondano proprio Kane. Il gioco è infarcito di quick time events, e nonostante non fu il primo gioco ad adoperarli, è quello che li portò alla ribalta come uso comune nei videogiochi, sdoganandoli.

Con questa edizione si spera che più persone possano avvicinarsi al modo di concepire i giochi di Quantic Dream provando Fahrenheit per la prima volta o per recuperarlo.

Fahrenheit – un film interattivo

Il gioco precedente di Quantic Dream era stato Omikron: The Nomad Soul, che vedeva l’insolito cameo di David Bowie. Fahrenheit è invece giocato di Omikron e fa molto uso dei sopracitati QTE. Le parti giocate andranno sempre più assottigliandosi nei lavori di David Cage e da Heavy Rain, per poi passare a Beyond: Due Anime e poi Detroit: Become Human, si è vista una spinta sempre maggiore verso il film interattivo.

Non tutti sono contenti di questa deriva di Quantic Dream, preferendo un approccio più alla Fahrenheit o alla Omikron, ma è certo che questi titoli abbiano comunque un certo fascino e si siano ritagliati uno zoccolo duro di fan in tutto quanto il mondo. Al momento non si sa a cosa stia lavorando David Cage, ammesso che ci sia un nuovo progetto in cantiere, magari per PS5.

Recupera subito Fahrenheit 15th Anniversary per PlayStation 4!