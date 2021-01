Appena un paio di settimane fa avevamo visto come The Last of Us 2 fosse riuscito a superare i record stabiliti da The Witcher 3 Wild Hunt in termini di premi e riconoscimenti vinti. La notizia di oggi è invece che The Last of Us 2 abbia effettivamente superato il capolavoro di CD Projekt RED. Al momento il titolo Naughty Dog è fermo a 261 riconoscimenti mentre The Witcher 3 è ormai fermo a 260 ed è virtualmente impossibile che possa salire dato che parliamo di un titolo di quasi 6 anni fa.

I numeri di The Last of Us 2 inoltre potrebbero ulteriormente aumentare. Al momento si contano 169 premi da parte delle testate giornalistiche e 92 da parte dell’utenza. The Witcher 3, in questo caso, vanta ancora 172 premiazioni specializzate. Verrà superato anche su questo versante?

The Last of Us 2 e The Witcher 3 – due giochi molto diversi

The Last of Us 2, uscito a giugno 2020 per PS4, ha riscosso un grandissimo successo critico e commerciale, nonostante i molti aspetti controversi. The Witcher 3 è invece datato quel lontano maggio 2015, quando CD Projekt RED metteva fine alla trilogia di Geralt di Rivia, iniziata con quel progetto quasi amatoriale di The Witcher 1 del 2007 in esclusiva per PC. Il secondo titolo si era ritagliato una fetta di utenza decisamente più grande, tanto da essere poi trasportato anche su Xbox 360, nonostante diversi compromessi grafici.

Per The Last of Us il successo è stato invece immediato. Forte dell’esperienza decennale nel settore e i fondi maggiori, Naughty Dog ha sviluppato i due capitoli a distanza di quasi un decennio, riuscendo a conquistarsi di diritto un posto nella storia delle esclusive Sony. Già il primo era stato il capolavoro di chiusura del ciclo vitale di PS3 e la parte 2 non ha fatto che invece esserlo per PS4, nonostante siano in molti ad aspettarsi una versione per PS5 molto presto.

