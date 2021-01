Un intraprendente Redditor ha fatto i conti ed è riuscito a calcolare quale sia il Pokémon in grado di infliggere il danno massimo più alto nella serie. Nel corso degli anni, si è discusso su quale possa essere questo Pokémon. A causa delle molte variabili, può essere difficile da calcolare. Tuttavia, un utente di Reddit ha trovato la risposta, e probabilmente scioccherà i giocatori di Pokémon di lunga data.

Qual è il Pokémon che infligge il danno massimo più alto dell’intera serie?

Secondo un post di Mx_Toniy_4869, l’umile Shuckle ha il potenziale per infliggere oltre 500 milioni di danni. Tuttavia, è improbabile che i giocatori incontrino uno Shuckle che infligge mezzo miliardo di danni, perché ottenere questo Pokémon richiede molti oggetti e condizioni specifici e il trasferimento di uno Shuckle tra i giochi Pokémon.

Il giocatore deve avere uno Shuckle di livello 100, usare Mimic per rubare la mossa Ice Ball da un Noibat di livello 1 e usarla contro di loro. Ice Ball infligge danni in cinque turni, e il suo danno raddoppia a ogni colpo consecutivo a meno che non venga interrotto, ma il danno di Ice Ball viene raddoppiato anche se l’utilizzatore ha usato in precedenza la mossa Defence Curl. Sia Defense Curl che Mimic possono essere insegnati a Shuckle con un Move Tutor nei giochi Pokémon della terza generazione, come Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, così come Pokémon Smeraldo e Pokémon XD.

Un problema da superare, tuttavia, è che un giocatore non può avere questo Shuckle potenziato che affronta un Noibat, poiché il Pokémon non è stato introdotto nella serie fino alla sesta generazione. Pertanto, per ottenere il Pokémon con il massimo danno, i giocatori devono trasferire il loro Shuckle su Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Rubino Omega o Pokémon Zaffiro Alpha. Questo sarebbe da farsi dopo che il tutorial delle mosse ha insegnato a Shuckle Defense Curl e Mimic, poiché i tutorial non possono insegnare a Shuckle queste mosse nei giochi di sesta generazione.

Dopo aver fatto salire Shuckle al livello 100 nel suo gioco preferito di Pokémon Generazione 6, il giocatore dovrà ancora soddisfare condizioni molto specifiche per ottenere i suoi 500 milioni di danni.

Ottimizzare il danno dell’attacco Ice Ball di Shuckle richiede che il giocatore trovi una tripla battaglia, Shuckle e gli alleati dovranno essere equipaggiati con oggetti specifici, per poi usare due scambi di abilità dopo aver usato Defense Curl e Screech e che due Cherrim alleati usino Helping Hand sullo Shuckle mentre carica Ice Ball. Ma, anche soddisfacendo tutte queste condizioni, il giocatore dovrebbe comunque avere la fortuna che il quinto colpo si traduca in un colpo critico in grado di infliggere il danno massimo.

Quindi, sebbene un Pokémon da 500 milioni di danni possa far tremare qualsiasi allenatore, è molto improbabile che possa mai essere effettivamente visto. Anche così, è piuttosto divertente che in una serie come Pokémon che presenta potenti draghi e semi-dei che possono scatenare raggi di pura energia, il Pokémon più potente di tutti potrebbe essere il piccolo Shuckle.

