I fan di Fast & Furious hanno atteso a lungo che F9 arrivasse nei cinema, e non saremmo sorpresi se l’attuale data di uscita fissata per il prossimo 28 maggio venisse posticipata ulteriormente. Tuttavia, potete aggiungere alla vostra collezione questi nuovissimi Funko POP! di F9 che sono stati presentati di recente durante l’evento Funko Fair 2021.

I nuovissimi Funko POP! di Fast & Furious

I Funko POP! di Dominic Toretto (Vin Diesel) e Jakob Toretto (John Cena) sono attualmente disponibili per il preordine su Entertainment Earth, che effettua anche spedizioni internazionali. Il costo di ognuno di questi Funko POP! dedicati a Fast & Furious 9 ha un costo di 10,99 dollari statunitense, equivalenti a 9,05 euro.

F9: The Fast Saga Funko Pops fa parte dell’evento Funko Fair 2021, che include centinaia di nuove uscite di personaggi Pop per tutto il corso dell’evento, che in totale ha una durata di 10 giorni. Fast & Furious arriva al Day 5, dedicato alle figure a tema cinematografico.

Ecco cosa ha dichiarato John Cena, che interpreterà Jakob, in un’intervista dello scorso settembre:

“La cosa che mi piace di Fast 9 è che le persone lo vedranno tenere unita insieme quell’eredità. Non è nemmeno lontanamente una cosa come: ‘Cosa farà Fast dopo per l’azione?’; è azione che ti terrà incollato alla sedia, ma c’è anche la storia. Se sei un fan del franchise, ottieni risposte alle domande, ricevi nuove domande su cui puoi pensare, è un altro punto fondamentale per la narrazione. Questa è la roba che amo“.

Il film è interpretato da Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, con la vincitrice dell’Oscar Helen Mirren e la vincitrice dell’Oscar Charlize Theron. F9 presenta anche la superstar vincitrice del Grammy Cardi B come nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna con un legame con il passato di Dom, e un cameo dell’artista reggaeton Ozuna.

