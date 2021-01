Black Clover 279, il nuovo capitolo del manga, si conclude con un cliffhanger che introduce una coppia di nuovi, terrificanti Demoni! L’arco del Regno di Spade potrebbe essere appena iniziato nell’adattamento anime, ma l’uscita del manga originale di Yuki Tabata sta raggiungendo una nuova fase oscura, poiché Nacht e alcuni altri cavalieri del Regno di Clover hanno portato lo scontro direttamente nel Regno di Spade, questa volta.

Stanno facendo irruzione nella Triade Oscura nel tentativo di salvare Yami e Vangeance prima che i cancelli degli Inferi vengano aperti, ma il nuovo capitolo della serie ha introdotto una nuova svolta demoniaca.

Black Clover 279 – La nuova coppia di Demoni

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Black Clover 279.

Black Clover 279 continua i vari combattimenti contro la Triade Oscura del Regno di Spade, e mentre i Capitani del Regno di Clover se la stavano cavando bene contro i combattenti del Regno di Spade, Nacht scopre che c’era un piano di riserva in atto che ha accelerato il rituale del Qliphoth e ha iniziato ad aprire le porte degli Inferi molto prima del previsto.

I combattimenti continuano in Black Clover 279 fino a quando le radici oscure iniziano a germogliare attraverso il castello. Nacht scopre la presenza dello scienziato del Regno di Diamond Morris, e agisce come un acceleratore per il rituale nel suo insieme. In effetti, il cancello degli Inferi inizia ad aprirsi e ne fuoriescono due Demoni prima che Nacht possa reagire e dirlo agli altri.

Si tratta di due gemelli terrificanti, che respingono immediatamente Jack mentre Nacht è in grado di evitare di essere colpito da questo primo colpo. Sebbene non siano nominati, Nacht si riferisce a loro due come “Demoni di prim’ordine“, poiché i due gemelli parlano di quanto si stiano divertendo mentre sembrano essere in competizione l’uno con l’altro.

I capitoli precedenti della serie hanno rivelato che ci sono ancora diversi potenti Demoni negli Inferi non legati a un ospite umano, quindi se questi due sono già così forti (e probabilmente non occupano nemmeno posizioni di particolare importanza nella gerarchia demoniaca), le battaglie di questo arco saranno sempre più intense, da qui in avanti.

Acquistate la figure di Asta QUI!