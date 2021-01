Il capitolo 298 di My Hero Academia contiene un nuovo riferimento a The Mandalorian, l’acclamata serie live action ambientata nell’universo di Star Wars, dopo l’omaggio di un paio di capitoli fa di cui vi abbiamo parlato.

ATTENZIONE AGLI SPOILER!

Questa volta Kohei Horikoshi ha dato alle prigioni nomi che richiamano quelli dei personaggi del capitolo 6 di The Mandalorian — Il Prigioniero: Xi’an, Burg e Qin.

PS3/ The prison names are allusions to Xi'an, Burg, and Qin- all characters from the prison break episode of The Mandalorian (Xi'an and Qin are the blue Twi'lek siblings, and Burg is the Clancy Brown Hellboy)https://t.co/ef0xvVVg9R pic.twitter.com/CFFoYUyDFR — Caleb Cook (@CDCubed) January 24, 2021

My Hero Academia e The Mandalorian

Il 2021 di My Hero Academia vedrà non solo la pubblicazione dei nuovi capitoli del manga, che potrebbe avviarsi alla conclusione, ma anche il debutto della quinta stagione della fortunata serie animata (a partire dal 27 Marzo) e del terzo film d’animazione (Estate).

In Italia il manga esce per Edizioni Star Comics (anche in formato digitale), gli anime sono disponibili in streaming su VVVVID e Netflix e in home video su DVD e Blu-ray Disc editi da Dynit.

La terza stagione doppiata in Italiano della trasposizione animata di My Hero Academia arriverà in home video a Febbraio:

Finalmente i ragazzi potranno dormire fino a tardi e oziare tutto il giorno… tranne gli studenti della più famosa Scuola per Eroi: il liceo Yuuei. Izuku e gli altri sono diretti al Campo Estivo, dove li stanno aspettando i Wild Wild Pussycat per sfidarli e proseguire nel loro intenso allenamento. La strada per diventare un vero super-eroe è difficile e piena di ostacoli, ed è di primaria importanza che gli studenti della 1-A diventino più forti per riuscire a fronteggiare l’Unione dei Villain, che sta arruolando nelle sue file nemici sempre più potenti.

I 16 episodi che compongono le due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+ in esclusiva streaming; la terza stagione arriverà nel 2022, preceduta dallo spin-off The Book of Boba Fett.

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

