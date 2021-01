Black Clover 279 ha mostrato per la prima volta una nuova forma dell’arsenale della Devil Union di Nacht. Quando Nacht è stato presentato per la prima volta all’interno del franchise come nuovo portatore di poteri demoniaci dalla parte di Asta, una delle grandi sorprese è stata che in realtà aveva contratti con più Demoni contemporaneamente. Ciò ha cambiato le carte in tavola per la serie nel suo insieme.

Inoltre, è stato successivamente confermato che Nacht non solo ha accesso a più contratti e abilità demoniaci, ma ha anche accesso a più forme di Devil Union. E ognuna di esse sembra avere anche la sua specialità unica.

Black Clover 279 – La nuova trasformazione di Nacht

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler relativi a Black Clover 279.

In seguito alla rivelazione di due diverse modalità Devil Union specializzate in attacco e difesa, l’ultimo capitolo della serie ha rivelato una nuova forma nel suo arsenale che enfatizza la velocità come fattore principale, la modalità Devil Union: Felis. Nacht ha usato la sua velocità per evitare un colpo che diversamente sarebbe potuto essere devastante, alla fine del nuovo capitolo.

Nacht's formations remind me of Deoxys forms too. So far each form specialized in different ways.

Felis = Speed

Equus = Defense

Canis = Attack

Kinda makes me wonder what the next form is gonna do tho pic.twitter.com/FYmLZfNFqF — Kurai (@Kuraixo) January 25, 2021

Black Clover 279 vede Nacht usare la forma concessa da uno dei suoi Demoni, Plumede, e come suggerisce il nome, è una forma simile a un gatto grazie alla quale può muoversi a quattro zampe. Insieme alla velocità, ottiene anche una vista migliorata nell’ombra attraverso le sue abilità magiche.

Ma la velocità di Nacht torna davvero utile quando la fine del capitolo rivela che due Demoni siano usciti dagli Inferi. Quando uno cerca di colpirlo, è abbastanza veloce da schivare l’attacco prima che questo vada a segno.

Ciascuna delle forme che possiede una abilità specifica, ma ora c’è da vedere se questa forma Felis avrà anche un buon potere di attacco o se, invece, lo sacrifichi del tutto o quasi in virtù la velocità.

