L’intera isola di Animal Crossing New Horizons è stata trasformata da Redditor skidmore101 in un luogo reale, ovvero un negozio IKEA.

Animal Crossing New Horizons – quando la funzione si scontra con la realtà

La costruzione di isole e mondi personalizzati è sempre stata parte del fascino di Animal Crossing e New Horizons continua questa orgogliosa tradizione offrendo una vasta gamma di oggetti e design personalizzati quasi infiniti, per soddisfare le ambizioni di ogni giocatore.

Di conseguenza, i giocatori non hanno mostrato carenza di creatività, ricreando nel gioco gli equivalenti di luoghi noti della cultura pop e del mondo reale, dall’appartamento di Joey e Chandler di Friends al famigerato stabilimento balneare rosso della Città Incantata, spesso pubblicando le loro creazioni sui social media per aiutare altri giocatori a trarne ispirazione. Ma nessuno prima di oggi aveva riconvertito l’intera isola in un vasto negozio IKEA.

L’impresa è stata fatta da Redditor skidmore101 che ha condiviso con orgoglio le foto della sua nuova isola.

Coprendo la stragrande maggioranza della sua mappa, l’imponente costruzione dell’isola contiene sezioni di mobili in piena regola, un’area ristorazione e una stanza sul retro piena di merci in scatola e l’avatar del giocatore viene persino vestito con la familiare uniforme IKEA composta da una camicia blu con righe gialle, pantaloni blu e una piccola targhetta.

Sebbene IKEA sia un posto reale, la sua ubiquità e la sua presenza simile a un meme nella cultura pop come una sorta di limbo del mondo reale lo rendono perfetto per Animal Crossing: New Horizons, un perfetto combo tra realtà e cartone. La mancanza di altri clienti (ad eccezione degli abitanti dei villaggi residenti) in questa vetrina digitale può essere un vantaggio per tutti coloro che non riescono a muoversi in sicurezza nel normale caos presente nel negozio di mobili.

A causa della pandemia che impesce di circolare liberamente nel mondo reale, i giochi di Animal Crossing sono di certo un modo efficace per superare la noia e viaggiare in tutta sicurezza!

