Planet Manga ha recentemente lanciato l’edizione in cofanetto di due delle serie più acclamate del proprio catalogo, Berserk di Kentaro Miura e L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama.

Attraverso la propria pagina Facebook ufficiale la divisione manga della casa editrice di Modena ha pubblicato un aggiornamento sulla disponibilità dei box già usciti e sulle prossime uscite:

Stanno per tornare! In molti ci state chiedendo informazioni sulla disponibilità dei Cofanetti di Berserk e Attacco dei Giganti sul nostro store panini.it e noi vi rassicuriamo: a marzo torneranno disponibili i primi cofanetti pieni (dal volume 1 al 5) e usciranno finalmente i secondi (dal volume 6 al 10), sia pieni che vuoti. Per quanto riguarda la data di uscita, vi terremo aggiornati.

