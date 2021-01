La seconda stagione di Re: Zero – Starting Life in Another World vede finalmente Emilia ritrovare sicurezza in se stessa, pronta ad affrontare il suo passato.

ATTENZIONE. L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’EPISODIO 3 DI RE: ZERO STAGIONE 2

Il secondo episodio di Re: Zero – Starting Life in Another World (episodio 40 della serie in generale) aveva visto Subaru ed Emilia mettere a nudo i loro sentimenti. Fidandosi di Subaru, Emilia aveva iniziato a mostrare le sue debolezze e paure e, allo stesso tempo, sapendo di avere il ragazzo al suo fianco, aveva cominciato a ritrovare fiducia in se stessa, decidendo così di affrontare il suo passato.

Nel corso della terza puntata vediamo un’Emilia più forte e coraggiosa mentre dichiara che non sarà più sconfitta dai trucchi di Echidna.

Quando Echidna cerca di rimproverarla, Emilia dichiara apertamente di aver accettato anche le parti più terribili del suo passato che ha iniziato a ricordare negli ultimi episodi. Puntando il dito verso il cielo (proprio come aveva fatto Subaru una volta, nella prima stagione della serie), rivela di essere davvero una strega e che non si lascerà sconfiggere da Echidna.

Re: Zero Stagione 2 – qualche dettaglio in più

La seconda stagione di Re: Zero è prodotta da AT-X, Memory-Tech, Hakuhodo DY Music & Pictures, Kadokawa Media House e Kadokawa e animata dallo studio White Fox (Goblin Slayer). Re:Zero Stagione 2 prosegue la trasposizione animata della serie di light novel originali di Tappei Nagatsuki e Shinichirou Otsukainiziata nella primavera del 2016 con la prima serie anime per la tv in 25 episodi. Tutte e due le serie sono disponibili su Crunchyroll.

L’anime ha dato origine a due episodi animati originali (OVA), intitolati Re:ZERO – Starting Life in Another World- Memory Snow e Re:ZERO – Starting Life in Another World – The Frozen Bond e usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

J-POP pubblica le light novel originali e i manga derivati, tra cui Truth of Zero.

