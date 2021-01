Il manga di Dragon Ball Super sta ponendo le solide basi sul nuovo arco narrativo: Granola il Sopravvissuto.

Oltre alla vendetta di Granola ai danni di Freezer, alle nuove evoluzioni dell’Ultra Istinto e al potere del Dio della Distruzione inseguito da Vegeta, pare che un personaggio secondario riapparirà in questa saga dopo parecchio tempo.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Zuno, apparso per la prima nella saga del 6° Universo in Questo personaggio secondario si rivela essere l’onnisciente, apparso per la prima nella saga del 6° Universo in Dragon Ball Super , ed è la banda per cui lavora il cacciatore Granola , il nuovo personaggio e protagonista della saga, che lo sta cercando.

Zuno prenderà parte a questo nuova storia intrisa di vendetta e i fan sono curiosi di comprendere come andrà il suo ritorno poichè, come anticipato, è ricercato per le sue risorse enormi quantità di conoscenze universali.

Di quali informazioni avranno bisogno i nuovi villain? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

La prima apparizione di Zuno

Zuno è stato introdotto durante la saga del 6° Universo a seguito di un incontro con Bulma e Jaco mentre stanno cercando di localizzare le Super Sfere del Drago.

È lì che i fan apprendono le grandi capacità del personaggio secondario, ovvero la conoscenza integrale di quanto esistente nel multiverso. Finora, il saggio è apparso solo quando le Super Sfere del Drago sono state invocate, quindi queste ultime potrebbero essere necessarie per la nuova storia.

Dove leggere il Capitolo 68 di Dragon Ball Super

L’edizione di gennaio 2021 di V-Jump (Shueisha) pubblicato il Capitolo 68 di Dragon Ball Super disponibile, inoltre, sulla lettura gratuita e legale su MANGA Plus.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 68, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 12 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

