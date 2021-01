La società di moda FILA ha deciso di collaborare con Radio Eva per dare vita a una nuova collezione d’abbigliamento completamente ispirata a Neon Genesis Evangelion!

Evangelion – la collaborazione tra Radio Eva e FILA

Le collaborazioni di abbigliamento manga e anime non sono così inusuali. Per esempio UNIQLO ha lanciato alcune magliette ispirate a Demon Slayer, Sailor Moon ha lanciato la sua linea di intimo dedicata alle ragazze e alle donne e persino designer di fama mondiale non hanno potuto farne a meno, come Kappa che ha creato un’incredibile linea dedicata a One Piece e Gucci che ha creato delle bellissime ma quanto mai costose collezioni con Doraemon e One Piece.

Ora è il turno di Evangelion stupire i fan della serie con una linea di abbigliamento mai vista prima!

La collezione presenta una vasta gamma di articoli, il che significa che anche i più indecisi troveranno ciò che fa per loro! La collezione comprende cappelli, magliette grafiche, scarpe da ginnastica, maglioni alla moda e persino alcune borse a tracolla, insomma, la collezione ha davvero tutto.

Non solo la selezione di prodotti è varia, ma lo è anche il disign, che comprende la rappresentazione di tutti personaggi e quindi non solo del protagonista principale Shinji Ikari e il suo Eva-01 e varie scene di combattimento prese dall’anime.

In totale, la collezione è composta da una trentina di pezzi diversi, il che significa che un fan di Evangelion potrebbe facilmente convertire il suo intero guardaroba in quello di pilota Nerv alla moda streetwear rock se lo desidera.

Naturalmente questa collaborazione a tema Evangelion non è stata l’unica. Di recente infatti sono stati rilasciati un paio di auricolari wireless ispirati a NGE, un cuscino per il corpo a forma di entry plug, il sacco a pelo per combattere l’inverno e persino razioni di cibo di emergenza a tema come quelle mangiate nella serie.

Gli articoli della collaborazione FILA x Neon Genesis Evangelion possono essere trovati qui!

