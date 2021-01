Tomb Raider, come sappiamo, tornerà sul grande schermo con un film sequel del lungometraggio uscito nel 2018.

Deadline ha reso noto che MGM ha affidato la regia e la stesura della sceneggiatura a Misha Green, già showrunner, produttrice esecutiva e regista della serie tv Lovecraft Country – La terra dei demoni per HBO.

La Green debutterà quindi alla regia di un film cinematografico con questa nuova avventura di Lara Croft.

Attraverso Twitter la regista ha commentato la notizia dicendo che il suo videogame preferito dell’era classica di Lara è Legend, mentre della nuova trilogia sono Rise e Shadow a pari merito:

My fav from classic era is Legend & from survival era it’s a tie between Rise & Shadow. So I’m thinking something like:

🔦⛏🗻🗿🧟‍♂️👊🏻🏺 🦖🔫🔫🏃🏻‍♀️

*whispers* Who’s as excited as I am for a @TombRaiderMovie!?!? 🤑💃🏾🤩 #TombRaider

— Misha Green (@MishaGreen) January 25, 2021