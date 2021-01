Black Clover sta stuzzicando la curiosità degli spettatori dell’anime lasciando intuire che nel prossimo episodio della serie Yuno dovrà affrontare una battaglia che sembrerebbe proprio essere davvero molto dura, come è possibile vedere nelle nuove immagini in anteprima!

Black Clover e Yuno

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sull’episodio 161 dell’anime di Black Clover.

L’arco del Regno di Spade è attualmente in corso nella serie animata, e mentre abbiamo già visto come Asta e alcuni altri cavalieri del Regno di Clover sono cresciuti nei loro sei mesi di addestramento con il Regno di Heart, l’attenzione si è spostata su cosa sia accaduto a Yuno in quel periodo. Ma anche se potrebbe non essere apparentemente diventato fisicamente più forte, l’ultima serie di episodi sta mettendo in moto le cose per lui in altri drammatici modi.

Dopo aver confermato di essere stato promosso a Vice Capitano della Golden Dawn durante il salto temporale di sei mesi, l’anime di Black Clover ha davvero messo Yuno in una posizione di rilievo con una serie di rivelazioni che lo legano direttamente alla famiglia reale del Regno di Spade. Dato che deve fare i conti con questo, dovrà anche combattere per il Regno di Clover, poiché Xenon della Triade Oscura ha già fatto la sua mossa. Per quanto riguarda ciò che verrà, nuove immagini tratte dall’anteprima dell’episodio 161 anticipano che andrà anche peggio per Yuno:

Black clover episode 161 preview images! pic.twitter.com/UZwFf7jgth — BCspoiler ♣️ (@BCspoiler) January 25, 2021

La fine dell’episodio 160 della serie ha visto Xenon dirigersi verso il nascondiglio della Golden Dawn insieme a diversi combattenti di rango inferiore che stanno sfruttando il suo potere demoniaco in quanto Xenon lo sta condividendo con loro a tale scopo. Nonostante la Golden Dawn sia la squadra in cima alla classifica nel Regno di Clover, nessuno di loro è stato in grado di combattere questi potenti nemici. Quando Yuno è arrivato sulla scena, non c’erano altro che sangue e distruzione, e per questo si è infuriato sfidando Xenon a testa alta.

