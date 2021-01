Hello Kitty, la gattina più amata di tutti i tempi, ottiene una sua stanza all’interno di uno degli hotel della filiale alberghiera Resi Stay Nishiki, che gestisce 21 strutture a Kyoto.

Alloggiare in una stanza d’hotel non è mai stato più fluffy

L’hotel Resi Stay Nishiki si trova nella posizione migliore di Tokyo, a un minuto a piedi dal Mercato Nishiki. Dotato di 4 set di camere con specifiche diverse, l’interno è caratterizzato delle più moderne attrezzature, che si integrano perfettamente ad arredi della tradizione giapponesi, come le porte e le colonne.

Proprio in questo hotel, a dicembre 2020 è stata inaugurata la Maiko Hello Kitty Room, una tranquilla stanza in stile giapponese, dedicata a Hello Kitty. Alloggiare nella stanza costa 22.700 yen (180,25 euro) a notte.

La stanza è completamente decorata con disegni inediti e originali di Hello Kitty vestita in kimono. La silhouette della gattina arricchisce le porte, le pareti, i decori e tutto l’arredamento, creando un’atmosfera carina ma classica.

I mobili della camera sono creati con un bellissimo stile in legno, con un letto matrimoniale e uno singolo, un salottino dotato di smart TV, una piccola zona studio e un bagno dotato di ampia vasca.

Hello Kitty non decora solo la stanza da letto, ma anche il bagno!

Lo stile semplice e pulito della stanza si integra perfettamente con quello classico dei disegni (non è un caso che Hello Kitty indossa un kimono rosa decorato) ma la stanza nasconde anche molte sorprese, come l’interno dell’armadio, decorato con un delizioso disegno in cui Hello Kitty ti porge il suo caloroso saluto di benvenuto nella città di Kyoto!

Gli ospiti riceveranno una speciale borsa tote esclusiva, gratuita!

Non è finita qui! Chi prenota un soggiorno nella Maiko Hello Kitty riceverà alcuni esclusivi articoli da toeletta e ciondoli Hello Kitty da portare a casa come souvenir.

Dai un’occhiata al peluche di Hello Kitty