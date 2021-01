The Snoopy Show: il trailer da Apple TV+

Il trailer ufficiale per The Snoopy Show, in arrivo su Apple TV+.

Snoopy sta finalmente ritornando! In vista dell’imminente arrivo della nuova serie in streaming, Apple TV+ ha pubblicato il trailer per The Snoopy Show, con nuove entusiasmanti avventure per gli iconici personaggi di Charles Schulz.

Il trailer ha debuttato lunedì mattina, riportando così i fan nella vita di Charlie Brown, Snoopy, Linus e tutti gli altri personaggi. Molti dei personaggi appariranno nella serie, ma tra i più presenti troveremo sicuramente Snoopy (ovviamente) e Woodstock.

Questa la descrizione ufficiale di The Snoopy Show:

The Snoopy Show è una nuova serie animata per bambini e famiglie che ha come protagonisti l’amato ​​beagle amato e il suo migliore amico pennuto, Woodstock, mentre vivono delle nuove avventure. Snoopy può solo sembrare un ballerino felice, un amante ossessivo, un cucciolo ubbidiente, ma è molto di più. È Joe Cool: il ragazzo più sexy della scuola. È il re dei surfisti e il famoso wrestler mascherato della Marvel. È l’asso volante della prima guerra mondiale che combatte contro il Barone Rosso. Tutti i suoi audaci e amati personaggi vengono messi in mostra in questa nuovissima commedia animata.

La precedente serie in attesa di The Snoopy Show: Snoopy in Space

Recentemente, abbiamo potuto vedere il personaggio coinvoto in altre avventure. Per celebrare il 50° anniversario dell’allunaggio, Apple TV+ aveva già offerto al pubblico una nuova serie animata (candidata agli Emmy) dedicata a Snoopy, Snoopy in Space. Questa la sinossi:

Snoopy in Space segue Snoopy mentre realizza il suo sogno di diventare astronauta: in viaggio alla NASA con Woodstock, viene scelto insieme al resto della banda Peanuts per una missione d’élite nello spazio. Snoopy e Woodstock seguiranno uno speciale addestramento per viaggiare nello spazio come astronauti, mentre Charlie Brown e la banda aiutano i loro amici guidando la missione.

