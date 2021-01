La scorsa settimana avevamo riportato l’annuncio di un rework da parte della Marvel di Heroes Reborn. Nel tardo pomeriggio di ieri, la stessa casa editrice ha pubblicato un nuovo teaser trailer per la nuova serie evento che svela alcuni dettagli in anteprima.

Un nuovo mondo, Heroes Reborn

Il trailer per il rework della serie introduce un concetto chiave per la comprensione della trama e degli eventi: gli eroi in questo mondo non sono mai esistiti.

Dopo la conclusione dell’arco narrativo corrente, è molto probabile che con la Fenice il mondo verrà ridotto in cenere e rinascerà, sostanzialmente verrà resettato. Per questo Marvel ha ideato un nuovo universo, in cui Tony Stark non ha mai costruito l’armatura di Iron Man, Thor è un ateo e il Wakanda è soltanto una leggenda.

Non trovato dagli Avengers, essi stessi mai riuniti, Captain America invece è rimasto congelato nel ghiaccio.

Esiste lo Squadrone Supremo, essenzialmente gli unici protettori della Terra, che combattono contro cattivi come il Dr. Juggernaut, il Black Skull, la Silver Witch e Thanos.

Blade è l’unico eroe che ricorda il mondo com’era.

Forse la storia più folle che abbia mai messo su carta. Ho avuto modo di liberarmi di questo e liberare il mio bambino interiore cresciuto con i fumetti in un modo davvero profondo, e insieme a un gruppo di artisti immensamente fantasiosi, abbiamo costruito un mondo che abbastanza fiducioso da poter dire che è abbastanza diverso da qualsiasi versione dell’Universo Marvel che sia mai vista prima!

Dice Aaron Jason, ideatore del nuovo Heroes Reborn, in un comunicato stampa, che conclude:

È una idea cresciuta dalle pagine della mia serie degli Avengers, ma ha continuato a diventare sempre più grande man mano che andava avanti, e più tasselli mettevo insieme per questo mondo Reborn, più ero felice ed eccitato. Questo progetto ha davvero alimentato il fuoco del mio amore per i fumetti in tutti i modi giusti.

Mentre l’editor Tom Brevoort annuncia:

È naturale che dopo che la Fenice riduca il mondo in cenere, dovrebbe arrivare una rinascita, e quindi Reborn è il prossimo grande passo nell’enorme super-storia che Jason ed Ed hanno realizzato in Avengers.

Che infine dice:

“Preparatevi ad entrare in un universo Marvel con Heroes Reborn molto diverso ma al tempo stesso familiare!”

Heroes Reborn debutterà a maggio negli Stati Uniti.

