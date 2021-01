Come suonerebbe la sigla di apertura di Evangelion se fosse interpretata da un gatto? Probabilmente così: “Nya nya nya nya nyaa nya”.

Evangelion – il nuovo remix di “A Cruel Angel’s Thesis”

Non importa che tu sia un fan o meno dell’anime di Evangelion: è improbabile che non hai sentito almeno una volta la canzone A Cruel Angel’s Thesis sigla di apertura della famosa serie sci-fi. Ma non importa quante volte puoi averla sentita: questa nuova versione ti stupirà!

Il testo della canzone è sostituito da “nya”, la versione in lingua giapponese del miagolio di un gatto. E non solo per alcune parole, ma per ogni singola sillaba della canzone!

Puoi ascoltare la cazone A Nyankoku Nyanko’s Thesis, (nyanko che significa “gattino” e nyankoku un gioco di parole con zankoku che vuol dire crudele), all’inizio dell’articolo. Quello che più stupisce però, non è la parodia in sé, ma il fatto che A Nyankoku Nyanko’s Thesis non è stata creata dai fan, ma è una versione alternativa prodotta professionalmente del team dell’anime, cantata niente meno che da Yoko Takahashi, la cantante di A Cruel Angel’s Thesis.

La ciliegina sulla torta è che la sequenza di apertura della sigla è stata amorevolmente ricreata, trasformando i personaggi principali in simpatici e pucciosi neko! C’è il Gatto Shinji…

…il Gatto Rei…

…il Gatto Misato…

…e anche il Gatto Gendo!

Quando alla cantante è stata proposta l’idea, lei ha risposto così:

Quando mi hanno proposto l’idea sono rimasta immediatamente colpita da quanto fosse cat-full! È semplicemente carina e ridicolmente divertente, quindi ero felice di essere coinvolta, ed è stato molto divertente.

Naturalmente, anche se può sembrare un’impresa da nulla, cantare la versione per gatti della canzone non è facile. Yoko Takahashi ha dovuto considerare la corretta flessione ed enfasi di ogni nya, e ammette che la parte più impegnativa è stata alla fine del video, al punto 1:25, che corrisponde alla frase Shinwa ni nare (“diventa una leggenda”) nella versione in lingua umana.

Anche l’emblema Nerv è stato rielaborato in versione felina. La frase sotto può essere tradotta come: “Voglio mangiare riso con scaglie di bonito nya dammi un mucchio di nya”.

Infine, ecco l’anteprima di Battle Cats, narrata dalla doppiatrice di Misato Kotono Mitsuishi:

Che cosa hanno detti i fan? Beh, sono rimasti subito affascinati da questa simpatica trovata!

“Adoro come l’idea possa apparire stupida, ma il team è stato così serio nel produrre il suono e la grafica.” “Continuo a guardarla più e più volte…” “È misteriosamente additiva.” “Quando la canzone è iniziata, non mi aspettavo assolutamente che i nyao durassero per tutto il minuto e mezzo!”

Non è finita qui! Perchè, se il video corrisponde alla versione “TV size” di circa 90 secondi di A Cruel Angel’s Thesis, la versione completa della canzone è lunga più del doppio! Fantastico nya!

