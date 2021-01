Hikari Edizioni, come abbiamo avuto modo di segnalarvi, riporterà in Italia il maestro Yukinobu Hoshino con il volume Legend of Giants.

Questa nuova proposta dell’autore di 2001 Nights, uno dei primi manga a essere pubblicato in Italia negli Anni 90, è in arrivo in questi giorni nelle fumetterie e nelle librerie al costo di 18 Euro.

Di seguito alcune pagine di anteprima dalla pagina Facebook ufficiale della casa editrice:

Hikari Edizioni, le prossime novità

Tra le prossime novità manga di Hikari Edizioni segnaliamo Dementia 21 di Shintaro Kago, volume unico di 300 pagine che sarà disponibile a inizio Febbraio, I Cento Racconti di Osamu Tezuka e La Casa delle Stelle di Oji Suzuki (precedentemente annunciato come Il colore della pioggia), che inaugura la nuova collana Hikari dedicata ai maestri del Gekiga.

Sui cataloghi sono stati invece recentemente annunciati:

V – VISITORS LA SAGA MANGA

di Tatsuya Yasuda

300 pp. b/n, 14,8×21 cm, 14,90 €

UN GRANDE CLASSICO RITROVATO, L’ADATTAMENTO MANGA DISEGNATO DA TATSUYA

YASUDA (JEEG ROBOT D’ACCIAIO) DELLA CELEBRE SERIE TV V–VISITORS, SCRITTA E

DIRETTA DA KENNETH JOHNSON NEGLI ‘80 Decine di dischi volanti appaiono all’improvviso sulla Terra e si fermano sopra le principali città del nostro pianeta. Gli alieni vengono dal quarto pianeta della stella Sirio e sono venuti in pace, alla ricerca di alcune risorse che sul loro pianeta d’origine sono in esaurimento. Non tutti però credono alle buone intenzioni dei Visitors, fra questi Mike Donovan che scopre una terribile verità sul reale scopo dei Visitors.

GARUDA DALLE ALI D’ORO – LA GENESI DEI CINQUE ASTRI IN CERCHIO DI NANTO

di Yoshiji Yamaguchi

192pp., b/n e colore, 14,8×21 cm, brossurato, 12,95 €

UN PREQUEL INEDITO DI KEN IL GUERRIERO Uno spinoff e prequel della saga di Ken il guerriero di Buronson e Tetsuo Hara incentrata su Garuda, una Stella di Nanto Dimenticata ma che scopriremo essenziale per il ricongiungimento di Ken e Yuria, e i guerrieri del gruppo dei “Cinque Astri in Cerchio di Nanto”. L’ultimo inedito della saga e dell’anime che ha appassionato milioni di lettori nel mondo.

