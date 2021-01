I fan del Carnefice di Blaviken Geralt di Rivia sapranno già che la seconda stagione di The Witcher di Netflix è già in fase di produzione, e si spera uscirà quest’anno, ma ci sono anche altri contenuti relativi a The Witcher all’orizzonte.

The Witcher: Nightmare of the Wolf – La durata del film di animazione targato Netflix

The Witcher: Nightmare of the Wolf è un film spin-off anime, e sembra che sia trapelata la sua durata effettiva. Sfortunatamente, se volete passare quel tempo a divertirvi con Geralt di Rivia o Yennefer, lo spinoff dell’anime concentrerà la sua attenzione su Vesemir, il mentore di Geralt.

Redanian Intelligence, che sa tutto ciò che riguarda il mondo di The Witcher, ha condiviso su Twitter un’immagine della pagina portoghese di Netflix con la didascalia seguente:

“Grazie a @Medievilpt che ha catturatoo questo, ora conosciamo la durata del film anime 2D di ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, scritto da @BeauDeMayo“.

Thanks to @Medievilpt who caught this, we now know the length of 'The Witcher: Nightmare of the Wolf' 2D anime film, written by @BeauDeMayo pic.twitter.com/ihPnQzPOE3 — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) January 22, 2021

Come potete vedere dall’immagine qui in alto, il film di animazione Netflix The Witcher: Nightmare of the Wolf avrà una durata effettiva totale di 1 ora e 21 minuti.

Responsabile della serie animata è il team di The Witcher composto da Lauren S. Hissrich e Beau DeMayo e ad animare il film è Studio Mir, già autore, sempre per Netflix, di La Leggenda di Korra e Voltron: Legendary Defender.

Sappiamo che il film è ambientato prima che Geralt diventasse l’uccisore di mostri che è ora e si concentrerà maggiormente su Vesemir, su ciò che ha vissuto e anche su come è diventato effettivamente un Witcher.

The Witcher: Blood Origin, la serie prequel annunciata a luglio, è destinata a diventare ancora più grande con l’introduzione di un gruppo di scrittori di talento noti per una vasta gamma di opere che includono Swamp Thing, Carnival Row, Moon Knight, Snowpiercer, Mandy, Iron Fist e molti altri.

Secondo Redanian Intelligence, Netflix starebbe pensando di scegliere come personaggio principale di The Witcher: Blood Origin la star di Aquaman e Game of Thrones Jason Momoa.

