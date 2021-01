Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sta per vedere la pubblicazione di un art book per celebrare il gioco. Sull’account Twitter ufficiale del personaggio, Titan Books ha mostrato la copertina del volume.

Dal primo minuto in cui l’ultimo gioco di Spider-Man è stato svelato, era chiaro che le avventure del personaggio sulla console di nuova generazione sarebbero state un punto cardine dei primi giorni di PlayStation 5: con pochi titoli originali disponibili al lancio e pochissime console in circolazione, la maggior parte degli utenti Sony ha concentrato le proprie attenzioni su cosa stesse succedendo al giovane eroe.

Ora, quelle persone che hanno amato le lotte di Miles per diventare il suo Spider-Man possono avere questo volume da mostrare nelle loro case:

Explore the creative process in "Marvel's Spider-Man: #MilesMorales – The Art of the Game" from @TitanBooks , featuring characters, locations, gadgets, and more with unique insights from the game's artists and developers. Order here: https://t.co/dKy8Lk2Pks #BeYourself #BeGreater pic.twitter.com/ZJWiqN0akP

Date un’occhiata alla descrizione ufficiale di Marvel’s Spider-Man: MilesMorales – The Art of the Game di Titan Books, che trovate qui in basso:

“Sii più grande, sii te stesso mentre Miles Morales entra in scena per la prima volta in un videogioco tutto suo. Imparando a comportarsi come Spider-Man in assenza di Peter Parker, Miles deve trovare l’equilibrio tra mantenere la sua nuova casa, Harlem, al sicuro e sollevarsi per affrontare nuove sfide e nemici che mettono alla prova le sue capacità e lealtà al limite.

Il processo creativo di questo gioco tanto atteso è catturato in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – The Art of the Game. Questo prestigioso libro con copertina rigida mette in mostra le straordinarie concept art e i rendering in-game creati dal talentuoso team di sviluppo che ha dato vita al gioco in collaborazione con Marvel. Personaggi, luoghi, tecnologia, gadget, uniformi di Spider-Man e molto altro sono presentati in tutti i loro incredibili dettagli, accompagnati da descrizioni approfondite uniche degli artisti e degli sviluppatori dietro il gioco“.