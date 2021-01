Appena qualche settimana fa eravamo venuti a sapere che Ubisoft Massive era al lavoro ad un titolo open world nell’universo di Star Wars. La notizia del giorno invece è la (quasi) conferma dell’esistenza di un nuovo capitolo di Knights of the Old Republic, in sviluppo da parte di uno sviluppatore non meglio specificato. La voce di corridoio sembra essere quasi del tutto veritiera, tanto che stando a degli insider che l’hanno lasciata trapelare come vera.

Il gioco tuttavia non sarebbe sotto lo sviluppo né di Electronic Arts, né di Bioware. L’unica cosa che al momento sappiamo è che questo titolo quasi sicuramente esiste, ma non ci sono noti altri dettagli, né sulla trama, né sul gameplay, né esistono concept art o video al riguardo. Che l’annuncio di un nuovo Knights of the Old Republic sia dietro l’angolo?

Knights of the Old Republic 2 – un gioco incompleto

L’ultimo gioco numerato (se non contiamo il MMORPG The Old Republic), alla sua uscita fu particolarmente noto per lo stato in cui Obsidian fu costretta a pubblicarlo, date le pressioni continue di Bioware. Il gioco ha infatti una sezione finale molto controversa, che è stata conclusa in maniera piuttosto frettolosa e blanda, ma che comunque ha un suo fascino in quanto rappresenta uno dei momenti più alti e complessi di tutto l’universo di Star Wars. Il gioco ha infatti al suo interno dei personaggi dalla psicologia complessa e dilemmi morali di grande rilievo.

Kreia, Darth Nihilus, Darth Traya e Darth Sion sono solo alcuni dei grandi nomi legati a questo titolo indimenticabile. Si spera che con un nuovo titolo di Knights of the Old Republic ci possa dare nuovi retroscena sul finale del 2 e aprire la via ad una nuova appassionante storia. Di sicuro avremo tante nuove notizie nel corso dell’anno, specialmente se la conferma dovesse arrivare (e in molti la danno quasi per certa).

