La prossima serie di Disney + e Marvel Studios The Falcon and the Winter Soldier vedrà presto anche una propria collezione di Funko POP!

Il giorno 4 dell’evento Funko Fair 2021 è stato dedicato ai rilasci di figure Marvel Pop, anche se molte delle figure erano state già annunciate in precedenza. Questo è il caso delle figure di The Falcon and the Winter Soldier, 3 delle quali sono state rilasciate a dicembre, con un Flying Falcon Pop come unica novità.

I Funko POP! di The Falcon and the Winter Soldier

La serie completa di personaggi Funko POP! di The Falcon e Winter Soldier include Falcon (Anthony Mackie), Winter Soldier (Sebastian Stan) e Baron Zemo (Daniel Brühl).

I costumi dei Funko POP! non sembrano particolarmente degli spoiler: abbiamo già visto Barone Zemo in passato, e questa figure mostra la maschera ispirata ai fumetti abbinata a giacca e pantaloni. Gli abiti di Falcon and the Winter Soldier sono apparsi in precedenza nel materiale promozionale.

Le figure di Falcon e Winter Soldier sono state presentate durante l’evento di 10 giorni della Funko Fair 2021. Centinaia di Funko POP!, personaggi Funko SODA e altro verranno rilasciati nel corso dell’evento.

“A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson / Falcon e Bucky Barnes / Winter Soldier si uniscono in in Marvel’s The Falcon and The Winter Soldier in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità (e la loro pazienza). La nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale“.

Diretto da Kari Skogland, The Falcon and The Winter Soldier vede nel cast Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell e Daniel Brühl. La serie limitata sarà composta da sei episodi.

La serie The Falcon and the Winter Soldier è in programma in uscita su Disney+ per il prossimo marzo.

