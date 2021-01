Star Trek: Strange Worlds è grande protagonista del nuovissimo trailer di Paramount +.

Meno di una settimana dopo che ViacomCBS ha annunciato che CBS All Access sarebbe stato ufficialmente ribattezzato Paramount + a partire dal 4 marzo negli Stati Uniti e in Canada e in altre parti del mondo alla fine del mese e nei mesi a venire, la società multimediale sta intraprendendo la sua campagna di marketing per assicurarsi che tutti conoscano il cambiamento.

Star Trek: Strange Worlds nel trailer di Paramount +

Nel seguente teaser “Paramount + Expedition: Roll Call”, vediamo alcuni dei più grandi franchise di ViacomCBS che si dirigono verso il fianco della montagna Paramount per quelli che siamo sicuri saranno pascoli più verdi, a marzo.

Con il presentatore di Survivor Jeff Probst in testa, vediamo Gayle King, James Corden, Snooki e persino Beavis e Butthead. Ma quella che è stata una piacevole sorpresa è stata la scelta dei personaggi di Star Trek: Strange Worlds che avrebbero dovuto rappresentare il franchise nel teaser: il capitano Christopher Pike (Anson Mount) e l’ufficiale scientifico Spock (Ethan Peck).

Al di fuori del Nord America, il 25 marzo il rebranding andrà live nei paesi nordici e a metà anno la transizione avverrà in Australia. Gli spettatori avranno un’anteprima di ciò che possono aspettarsi il 24 febbraio quando una panoramica dei piani di streaming dell’azienda per Paramount + sarà presentata come parte del rapporto trimestrale sugli utili di ViacomCBS.

La mossa arriva mentre ViacomCBS cerca di rafforzare il suo impatto su un panorama di streaming sempre più affollato mettendo in evidenza il suo portfolio di brand di notizie, sport e intrattenimento. Quindi ciò significa che tutti i contenuti che vi sono piaciuti su CBS All Access (il franchise di Star Trek, The Twilight Zone, ecc.) verranno trasferiti tutti su Paramount +, inclusi titoli come The Offer, Lioness, e MTV’s Behind the Music: The Top 40.

