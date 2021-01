Ecco tutte le novità Koch Media di febbraio 2021, comprese le novità dell’etichetta Midnight Factory dedicata all’horror.

Le novità Koch Media di febbraio 2021

Il caso Pantani – L’omicidio di un campione (Deluxe Edition) – 11 febbraio in DVD & blu-ray

Marco Pantani è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, vittima di una provetta manipolata e dalla criminalità organizzata e a Rimini, cinque anni dopo, dove verrà trovato solo, disteso a terra, a petto nudo, il giorno di San Valentino. È il racconto di Marco e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo.

SCHEDA

Genere: Drammatico

Cast: Marco Palvetti, Brenno Placido, Fabrizio

Rongione, Francesco Pannofino

Regista: Domenico Ciolfi

EDIZIONE STANDARD

DVD 2 DISCHI

BLU-RAY 2 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES:

6 Scene eliminate

2 Clip promozionali

Countdown

Il regista incontra i protagonisti

Trailer vari

Booklet di 12 pagine

Luther – Stagione 5 – 11 febbraio in DVD & blu-ray

John Luther è chiamato ancora una volta a confrontarsi con i demoni oscuri della depravazione umana. Mentre una serie di omicidi feroci si fa sempre più incalzante, Luther e la sua nuova recluta Catherine Halliday vengono depistati da un intreccio di inganni che sembrano creati per proteggere un orrore indicibile.

SCHEDA

Genere: Serie tv, Thriller

Cast: Idris Elba, Ruth Wilson, Wunmi Mosaku

EDIZIONE STANDARD

DVD 2 DISCHI

BLU-RAY 2 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Speciale “Bramando Luther”

Speciale “Il mondo di Luther”

Guida romantica a posti perduti – 11 febbraio in DVD & blu-ray

Benno ha superato i cinquanta, è inglese e beve come un dannato, Allegra ha vent’anni di meno, è una blogger di viaggi con molta fantasia. Entrambi vivono intrappolati in una quotidianità bugiarda ma non hanno alcuna intenzione di stravolgerla, o almeno credono. Vicini di casa senza essersi mai conosciuti, fino al giorno in cui lui sbaglia pianerottolo e tutto cambia: il caso porta la strana coppia in una fuga verso posti perduti o dimenticati dove, sostenendosi a vicenda, i due si riscoprono l’una grazie all’altro e finalmente vengono a patti col proprio passato.

SCHEDA

Genere: Commedia

Cast: Clive Owen, Jasmine Trinca, Irene Jacob,

Andrea Carpenzano

Regia: Giorgia Farina

Anno: 2020

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Assandira – 11 febbraio in DVD

Zuppo d’acqua fin dentro alle ossa, Costantino si avvita sul pagliaio come un vecchio legno restituito alla terra dal mare in burrasca. La pioggia torrenziale ha appena finito di spegnere il fuoco che si è mangiato in una sola notte l’agriturismo in mezzo al bosco, Assandira. Ma la pioggia non ha spento il dolore, il rimorso bruciante per il figlio che è morto in mezzo alle fiamme e che non è riuscito a salvare. All’alba, i primi ad arrivare sono i carabinieri e il giovane magistrato: Costantino prova a raccontare loro cosa è successo in quell’ultima notte, a spiegare come tutto è cominciato…

SCHEDA

Genere: Commedia

Regia: Salvatore Mereu

Cast: Gavino Ledda, Anna König, Marco Zucca

Anno: 2020

Etichetta: Koch Media/ Lucky Red

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Kid-e-Cats Dolci Gattini: Il dente da latte – 11 febbraio in DVD

I fratelli Cookie, Budino e Chicca sono tre gattini allegri e curiosi che amano scoprire il mondo che li circonda. Ogni giorno il simpatico trio dovrà risolvere un problema, affrontando con entusiasmo e vitalità le sfide quotidiane. A Chicca dondola un dentino da latte e non vede l’ora che le cada per ricevere un regalo dalla fatina dei denti. Ma il dente non vuole staccarsi da solo, così la mamma la porta dal dentista.

SCHEDA

Genere: Animazione

Anno: 2017

Etichetta: Koch Media

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

2 fogli da colorare e 2 trova le differenze

Peppa Pig – La sfilata di Carnevale – 11 febbraio in DVD

È Carnevale e tutti vanno ad assistere alla sfilata. Tra i vari carri allegorici, c’è il signor Patato che sfila con un palloncino legato dietro alla macchina. Ma il filo si slaccia e il signor Patato, nel tentativo di riprendere il palloncino, vola via con esso. La signorina Coniglio, regina del Carnevale, dovrà cedere i suoi panni a Peppa, Suzy e Molly per andare in suo soccorso.

SCHEDA

Genere: Animazione

Anno: 2019

EDIZIONE STANDARD

DVD 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Activity Sheet di Carnevale

Le novità Koch Media di febbraio 2021 – Midnight Factory

1 BR – Benvenuti nell’incubo – 25 febbraio in DVD & Blu-ray

Dopo essersi lasciata alle spalle un passato doloroso, Sarah decide di costruirsi una nuova vita in un delizioso appartamento di Hollywood. Presto però si rende conto che qualcosa non va, non riesce a dormire ed è tormentata da strani rumori e note minacciose. Lentamente Sarah scoprirà che i suoi amabili vicini non sono quello che sembrano.

SCHEDA

Genere: Horror

Regia: David Marmor

Cast: Giles Matthey, Taylor Nichols, Alan Blumenfeld

Anno: 2019

Edizione: Midnight Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Booklet di approfondimento sul film di 12 pagine

