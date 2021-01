CW ha pubblicato di recente un trailer ufficiale per la quarta e ultima stagione della sua serie televisiva targata DC Black Lightning – e per quanto riguarda il protagonista principale Jefferson Pierce, il suo alter ego da supereroe sembrerebbe proprio che diverrà un ricordo del passato.

Il trailer della Stagione 4 di Black Lightning

Il trailer si apre con Jefferson che piange su una tomba, presumibilmente quella del suo intimo amico Detective Bill Henderson, che è morto nel finale della terza stagione di Black Lightning. “Non importa quanto mi sforzi di proteggere la mia famiglia, finirà sempre in tragedia. Non posso più essere l’uomo che ero“, dice Jefferson. “Black Lightning stava cercando di salvare il mondo, io sto solo cercando di salvare la mia famiglia“, continua, dichiarando alla fine, “Black Lightning è morto“.

Il padre adottivo di Jefferson, Peter Gambi, fa eccezione per quanto riguarda questa decisione, dicendo: “Freeland sarà perduto senza Black Lighting“, a cui Jefferson risponde, “Freeland è perduto!” Alla conclusione del trailer, Peter continua a difendere la propria posizione. “Sei un simbolo di giustizia per una città che ne ha davvero bisogno“, dice.

Nonostante Jefferson abbia appeso per sempre la sua tuta di Black Lightning al chiodo, Anissa Pierce / Thunder e Jennifer Pierce / Lightning sembrano tenere duro per quanto riguarda la lotta contro il crimine in costume da supereroi. Inoltre, mentre, stando ai piani, Black Lightning dovrà terminare con la stagione 4, uno spinoff con protagonista il personaggio Khalil Payne / Painkiller è attualmente in lavorazione presso CW.

Black Lightning vede Cress Williams nei panni di Jefferson Pierce / Black Lightning, China Anne McClain nei panni di Jennifer Pierce, Nafessa Williams come Anissa Pierce / Thunder, Christine Adams nei panni di Lynn Stewart, Marvin “Krondon” Jones III come Tobias Whale e James Remar nei panni di Peter Gambi.

La stagione 4 di Black Lightning sarà presentata in anteprima l’8 febbraio 2021 su The CW.

