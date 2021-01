Il sito ufficiale dell’anime televisivo Mr. Osomatsu (Osomatsu-san) ha rivelato che l’anime sarà arricchito da una breve serie di 3 episodi intitolata Chocomatsu-san Valentine’s Day-hen. Gli spin-off debutteranno sul servizio dTV di Docomo il 13, 14 e 15 febbraio mentre a marzo, per il White Day, debutterrà la mini serie Chocomatsu-san White Day-hen.

Mr. Osomatsu – la terza stagione

La terza stagione di Mr. Osomatsu è stata presentata in anteprima lo scorso ottobre. Crunchyroll, che sta trasmettendo gli episodi in simulcast con il Giappone, descrive così la nuova stagione:

I sei gemelli Matsuno, guidati dal maggiore Osomatsu, tornano sullo schermo per commemorare l’80° anniversario della nascita del loro creatore Akatsuka Fujio. Nato come manga comico pubblicato tra il 1962 e il 1969, Osomatsu-kun ebbe anche una prima trasposizione anime nel 1966 e una seconda nel 1988. In questa nuova serie ritroviamo i sei gemelli con qualche anno in più, da cui il nuovo titolo Osomatsu-san

Eiji Abiko, direttore dell’animazione nella prima stagione, sostituisce Naoyuki Asano come character designer della nuova. Sono tornati invece il regista Yōichi Fujita e il supervisore e scrittore Shū Matsubara. Oltre ai doppiatori dei sextuplets, sono tornati anche gli altri membri del cast.

Mr. Osomatsu – l’anime

L’anime televisivo Mr. Osomatsu è ispirato al manga originale Osomatsu-kun di Fujio Akatsuka e all’anime televisivo High tension comedy, che segue la storia della famiglia Matsuno e dei suoi sei figli cattivi e maliziosi. Tutti i figli, incluso il maggiore Osomatsu, sono innamorati della stessa ragazza, Totoko. La serie originale di Osomatsu-kun seguì la famiglia quando i figli avevano 10 anni.

La prima stagione anime di Mr. Osomatsu è stata presentata in anteprima nell’ottobre 2015 ed è stata trasmessa in Italia da Crunchyroll in contemporanea con il Giappone. La seconda stagione anime di Mr. Osomatsu è stata presentata in anteprima in Giappone su TV Tokyo e TV Aichi nell’ottobre 2017. La serie ha anche ispirato un film e vari video.

