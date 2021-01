Il Twitter ufficiale della serie anime L’Attacco dei Giganti (Shingeki No Kyojin) di Hajime Isayama, ha pubblicato due nuove visual dei personaggi Armin e Hange della quarta e ultima stagione della serie. Le immagini sono state rilasciate dopo che il 66° episodio della serie è andato in onda in Giappone tramite NHK General.

La scorsa settimana sono state pubblicate le immagini dei personaggi Mikasa Ackerman, Levi Ackerman, Sasha Blouse, Connie Springer e Jean Kirstein.

A proposito de L’attacco dei Giganti 4

La stagione finale de L’Attacco dei Giganti è cominciata in Italia in simulcast, legalmente e con sottotitoli in italiano, dal 8 dicembre sia su VVVVID che su Amazon Prime Video. Entrambe le piattaforme on-demand distribuiscono la versione doppiata dal 19 dicembre 2020.

La produzione della serie anime è nata e si è sviluppata con i ragazzi di WIT Studio, i quali hanno realizzato un lavoro spettacolare che ha avvicinato le persone all’agghiacciante opera del maestro Isayama. Lo staff principale comprende il regista Yuichiro Hayashi, il character designer Tomohiro Kishi, il direttore dell’animazione Daisuke Niinuma, il direttore artistico Kazuo Ogura, il direttore del 3D CG Takahiro Uezono, lo sceneggiatore Hiroshi Seko e i compositori musicali Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto. Per l’ultima stagione, l’ex direttore del 3DCG Shuuhei Yabuta è stato l’unico membro dello staff di ritorno di WIT Studio.

L’Attacco dei Giganti – l’anime e il manga

La prima stagione del L’Attacco dei Giganti, di 25 episodi, è andato in onda da aprile a settembre 2013, seguita subito da una seconda stagione di 12 episodi trasmessa da aprile a giugno 2017. La terza stagione, di 22 episodi, è stata divisa in due parti, con i primi 12 episodi andati in onda da luglio a ottobre 2018 e gli ultimi 10 episodi trasmessi da aprile a luglio 2019.

La serie è basata sul manga giapponese scritto e illustrato da Hajime Isayama. È ambientata in un mondo in cui l’umanità vive all’interno di città circondate da enormi mura che li proteggono da giganteschi umanoidi mangia-uomini indicati come Giganti. La storia segue Eren Yeager, che giura di riconquistare il mondo dopo che un Gigante ha portato alla distruzione della sua città natale e alla morte di sua madre.

L’Attacco dei Giganti è stato serializzato sul mensile Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha dal settembre 2009 e raccolto in 32 volumi tankōbon a partire da settembre 2020.

In Italia viene pubblicato da Planet Manga.

L’Attacco dei Giganti è diventato un successo mondiale. A dicembre 2019, il manga ha venduto oltre 100 milioni di copie tankōbon in stampa in tutto il mondo, rendendolo una delle serie manga più vendute di tutti i tempi.

