Arrivano i film di Lamù diretti da Kazuo Yamazaki per la prima volta in Blu-ray Disc.

Le uscite Anime Factory di Febbraio 2021 in collaborazione con Yamato Video vedono la pubblicazione dei film di Lamù diretti da Kazuo Yamazaki (Maison Ikkoku) per la prima volta in Blu-ray Disc: si tratta del terzo e del quarto capitolo cinematografico della serie, come abbiamo avuto modo di riportarvi.

A Marzo sarà la volta di Always My Darling (il sesto film), in attesa di Boy Meets Girl (quinto) che adatta il finale del manga di Rumiko Takahashi.

A seguire tutte le uscite Anime Factory di Febbraio 2021, in vendita dal 25 del mese nei migliori negozi specializzati e online.

Lamù – La ragazza dello spazio – Remember My Love

di Kazuo Yamazaki, 1985

Teaser Trailer originale

Trailer cinematografico originale

Trailer italiano

Sequenza iniziale alternativa

Nuovi sottotitoli fedeli all’originale tradotti dal giapponese

2 Card da collezione

Il debutto alla regia cinematografica del regista Kazuo Yamazaki (MAISON IKKOKU – CARA DOLCE KYOKO) Nel quartiere è stato aperto un nuovo parco di divertimento, il “Tomobiki Marchenland”, ma le numerose attrazioni nascondono qualcosa di strano. Durante uno spettacolo di magia, Ataru si ritrova trasformato in un buffo ippopotamo rosa. L’origine di tutti i suoi guai risiede forse in un’antica maledizione scagliata su Lamù quando era ancora una bambina.

Lamù – La Ragazza Dello Spazio – Forever

di Kazuo Yamazaki, 1986

Trailer-Teaser originale

Trailer cinematografico originale

Trailer italiano

Nuovi sottotitoli fedeli all’originale tradotti dal giapponese

3 Card da collezione

Lamù nella seconda e ultima incursione cinematografica diretta dal regista Kazuo Yamazaki nel suo capolavoro autoriale Ataru e compagni sono impegnati nelle riprese di un film in costume nella tenuta della famiglia Mendo. Quando abbattono un vecchio e maestoso albero di ciliegio, il gigantesco Tarozakura, le forze della natura sembrano ribellarsi. Il quartiere di Tomobiki reagisce come un organismo vivente alle prese con una malattia e Lamù scompare misteriosamente…

